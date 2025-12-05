Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В матче 1/16-й она переиграла Австралию в серии пенальти.

Второй автогол Хани

Египтяне вышли вперед уже на 13-й минуте благодаря точному удару Имама Ашура.

После перерыва Австралия сумела восстановить равновесие. На 55-й минуте полузащитник египтян Мохамед Хани отправил мяч в собственные ворота. Этот автогол стал для него уже вторым на нынешнем чемпионате мира - ранее он также поразил свои ворота во встрече с Бельгией на групповом этапе.

Салах реализовал свой удар

Основное время завершилось со счетом 1:1, а в двух дополнительных таймах команды так и не смогли забить победный мяч.

Судьба путевки в следующую стадию решалась в серии послематчевых пенальти. Футболисты Египта безошибочно исполнили все четыре своих удара, включая капитана команды Мохамеда Салаха, который отыграл весь матч.

Австралийцы, напротив, дважды не сумели реализовать свои попытки, и серия завершилась победой египтян со счетом 4:2.

В 1/8 финала сборная Египта встретится с победителем матча Аргентина - Кабо-Верде.

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