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ЧМ-2026
Сегодня 10:55
 

Канада - Марокко: прямая трансляция первого матча 1/8 финала ЧМ-2026

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Канада - Марокко: прямая трансляция первого матча 1/8 финала ЧМ-2026 Игроки сборной Марокко празднуют гол на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/actionsports©

Сегодня, 4 июля, в Хьюстоне (Техас, США) пройдёт первый матч 1/8 финала ЧМ-2026. На поле схлестнутся команды Канады и Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 4 июля, в Хьюстоне (Техас, США) пройдёт первый матч 1/8 финала ЧМ-2026. На поле схлестнутся команды Канады и Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча начнётся в 22:00 по казахстанскому времени. Она будет показана в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan, а также на стриминговом сервисе "Кинопоиск".


Дебют Канады и опыт Марокко

Для сборной Канады это лишь третий чемпионат мира в истории. Они впервые пробились в плей-офф и впервые сыграют на стадии 1/8 финала мирового первенства.

Марокканцы же, которые на прошлом мундиале заняли четвёртое место, это третье участие в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Отметим, что в четвертьфинале победитель этого матча сыграет либо с Парагваем, либо с Францией.

Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: кто с кем сыграет

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Канада
Канада
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Канада
Ничья
Марокко
Проголосовало 59 человек

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