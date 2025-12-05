Канада - Марокко: прямая трансляция первого матча 1/8 финала ЧМ-2026

Сегодня, 4 июля, в Хьюстоне (Техас, США) пройдёт первый матч 1/8 финала ЧМ-2026. На поле схлестнутся команды Канады и Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча начнётся в 22:00 по казахстанскому времени. Она будет показана в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan, а также на стриминговом сервисе "Кинопоиск".

Дебют Канады и опыт Марокко

Для сборной Канады это лишь третий чемпионат мира в истории. Они впервые пробились в плей-офф и впервые сыграют на стадии 1/8 финала мирового первенства.

Марокканцы же, которые на прошлом мундиале заняли четвёртое место, это третье участие в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Отметим, что в четвертьфинале победитель этого матча сыграет либо с Парагваем, либо с Францией.

Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: кто с кем сыграет

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!