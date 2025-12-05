Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 13:00
 

Парагвай - Франция: прямая трансляция матча за выход в 1/4 финала ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Парагвай - Франция: прямая трансляция матча за выход в 1/4 финала ЧМ-2026 Килиан Мбаппе на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/Пауло Н Диас/thenews2.com©

Ближайшей ночью в Филадельфии (США) состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 между командами Парагвая и Франции. Это будет второй по счёту матч этой стадии на мундиале, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Ближайшей ночью в Филадельфии (США) состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 между командами Парагвая и Франции. Это будет второй по счёту матч этой стадии на мундиале, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
КФФ выписала "Астане" штраф на семизначную сумму: подробности
Сегодня 13:51  
Палмер сделал смелое заявление о невызове в сборную Англии
Сегодня 14:23  
Ибрагимович обвинил Роналду в эгоизме? Он считает, что ему не место в старте
Сегодня 14:51  
Сборную Кабо-Верде "предложили" проверить на допинг после выступления на ЧМ-2026
Сегодня 15:21  

Встреча начнётся в 02:00 по казахстанскому времени. Её в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, а также стриминговый сервис "Кинопоиск".


Третья битва парагвайцев и французов на ЧМ

Для сборной Парагвая это шанс повторить своё лучшее достижение на мировых первенствах. В 2010 году они уже добирались до четвертьфинала. Что касается французов, то для двукратных чемпионов мира эта привычная стадия.

Сборные этих стран уже дважды пересекались в финальных частях чемпионата мира. На групповом этапе в 1958 году Франция разгромила Парагвай со счётом 7:3, а в 1/8 финала домашнего ЧМ-1998 французы обыграли парагвайцев благодаря голу Лорана Блана на 113-й минуте - 1:0.

Отметим, что перед этим, в 22:00, в Хьюстоне (США) пройдёт первая игра 1/8 финала ЧМ-2026. О прямой трансляции можете прочитать ниже:

Канада - Марокко: прямая трансляция первого матча 1/8 финала ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   1/8 финала, мужчины
5 июля 02:00   •   не начат
Парагвай
Парагвай
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Парагвай
Ничья
Франция
Проголосовало 184 человек

Реклама

Живи спортом!