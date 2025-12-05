Парагвай - Франция: прямая трансляция матча за выход в 1/4 финала ЧМ-2026

Ближайшей ночью в Филадельфии (США) состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 между командами Парагвая и Франции. Это будет второй по счёту матч этой стадии на мундиале, сообщают Vesti.kz.
Встреча начнётся в 02:00 по казахстанскому времени. Её в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, а также стриминговый сервис "Кинопоиск".
Третья битва парагвайцев и французов на ЧМ
Для сборной Парагвая это шанс повторить своё лучшее достижение на мировых первенствах. В 2010 году они уже добирались до четвертьфинала. Что касается французов, то для двукратных чемпионов мира эта привычная стадия.
Сборные этих стран уже дважды пересекались в финальных частях чемпионата мира. На групповом этапе в 1958 году Франция разгромила Парагвай со счётом 7:3, а в 1/8 финала домашнего ЧМ-1998 французы обыграли парагвайцев благодаря голу Лорана Блана на 113-й минуте - 1:0.
Отметим, что перед этим, в 22:00, в Хьюстоне (США) пройдёт первая игра 1/8 финала ЧМ-2026. О прямой трансляции можете прочитать ниже:
Канада - Марокко: прямая трансляция первого матча 1/8 финала ЧМ-2026
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