Палмер сделал смелое заявление о невызове в сборную Англии

Полузащитник Коул Палмер в очередной раз прокомментировал свой невызов в сборную Англии на ЧМ-2026. Он считает, что мог бы принести команде пользу, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Каждый игрок хочет быть на чемпионате мира. Но это решение, которое я не могу изменить, и оно было трудным, по какой бы то ни было причине. Я знаю, что мог бы предложить команде нечто иное, чего нет у тех, кого выбрал тренер. Когда тебе говорят, что ты, по сути, недостаточно хорош, хочется доказать обратное", - цитирует слова Палмера "Чемпионат" со ссылкой на The Times.

Отметим, что 24-летний полузащитникимеет за плечами 14 матчей в составе сборной Англии, в которых он отметился двумя голами. Один из них он забил в финалев ворота Испании (1:2).

Что касается сборной Англии, то коллектив без Палмера дошёл до 1/8 финала мундиаля, где сыграет с Мексикой на их же поле. Встреча состоится в понедельник, 6 июля.

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