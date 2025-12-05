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ЧМ-2026
Сегодня 14:23
 

Палмер сделал смелое заявление о невызове в сборную Англии

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Палмер сделал смелое заявление о невызове в сборную Англии Коул Палмер в сборной Англии. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Полузащитник Коул Палмер в очередной раз прокомментировал свой невызов в сборную Англии на ЧМ-2026. Он считает, что мог бы принести команде пользу, передаёт корреспондент Vesti.kz.

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Полузащитник Коул Палмер в очередной раз прокомментировал свой невызов в сборную Англии на ЧМ-2026. Он считает, что мог бы принести команде пользу, передаёт корреспондент Vesti.kz.

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"Каждый игрок хочет быть на чемпионате мира. Но это решение, которое я не могу изменить, и оно было трудным, по какой бы то ни было причине. Я знаю, что мог бы предложить команде нечто иное, чего нет у тех, кого выбрал тренер.

Когда тебе говорят, что ты, по сути, недостаточно хорош, хочется доказать обратное", - цитирует слова Палмера "Чемпионат" со ссылкой на The Times.


Отметим, что 24-летний полузащитник "Челси" имеет за плечами 14 матчей в составе сборной Англии, в которых он отметился двумя голами. Один из них он забил в финале Евро-2024 в ворота Испании (1:2).

Что касается сборной Англии, то коллектив без Палмера дошёл до 1/8 финала мундиаля, где сыграет с Мексикой на их же поле. Встреча состоится в понедельник, 6 июля.

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