Ибрагимович обвинил Роналду в эгоизме? Он считает, что ему не место в старте

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович резко высказался о сборной Португалии на ЧМ-2026. В частности, он отметил, что команде вряд ли могут покориться большие цели с 41-летним Криштиану Роналду в стартовом составе, сообщают Vesti.kz.

"Болельщики Португалии могут понимать, к чему всё идёт. Нельзя рассчитывать что-то выиграть в 2026 году, когда атаку ведёт 41-летний Роналду. Особенно если Рамуш, который вышел и забил, остаётся на скамейке. Это не "лидерство великого игрока". Его эго держит команду в заложниках. Роналду потерял прежнее чувство игры и подвижность. Сейчас он просто дежурит в штрафной. На этом этапе его держит уже скорее имя, а не ноги. Продолжать выпускать его в старте - чистое безумие на почве ностальгии", - цитирует слова Златана Sport24.ru со ссылкой на FOX Sports.

Португалия пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026, выбив Хорватию на стадии 1/16 финала (2:1). Роналду является лучшим бомбардиром команды с тремя голами в четырёх встречах - он отметился дублем в ворота Узбекистана (5:0), а также реализованным пенальти против Хорватии (2:1).

В ночь с 6 на 7 июля сборная Португалии сыграет в 1/8 финала турнира против команды Испании.

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