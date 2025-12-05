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ЧМ-2026
Сегодня 15:21
 

Сборную Кабо-Верде "предложили" проверить на допинг после выступления на ЧМ-2026

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Сборную Кабо-Верде "предложили" проверить на допинг после выступления на ЧМ-2026 Сборная Кабо-Верде на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/actionsports©

Известный российский комментатор Константин Генич высоко оценил уровень выступления сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026. Команда добралась до 1/16 финала на дебютном мундиале и уступила Аргентине только в овертайме (2:3), сообщают Vesti.kz.

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Известный российский комментатор Константин Генич высоко оценил уровень выступления сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026. Команда добралась до 1/16 финала на дебютном мундиале и уступила Аргентине только в овертайме (2:3), сообщают Vesti.kz.

"Кабо‑Верде надо поаплодировать. Они не проиграли никому в основное время. Я бы их, может, проверил на допинг, поскольку они носились весь матч, невзирая на то, что аргентинцы лучше работают с мячом. На этом чемпионате мира не было неорганизованных команд, кроме Туниса. У африканских команд супермощь, суператлетизм, потрясающая работа с мячом.

Аргентина недооценила соперника, но завелась по ходу матча. Дуэль Месси - Возинья как одна из глав этого противостояния. Мы будем вспоминать Кабо‑Верде по его символу Возинье. Думаю, несколько ребят из африканской команды себя выгодно показали для последующей продажи, - сказал Генич в эфире программы "Улётный футбол" на телеканале "Матч ТВ".


На групповой стадии команда Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). Основное время матча с Аргентиной закончилось со счётом 1:1, но по итогам овертайма они проиграли - 2:3.

Видеообзор матча Аргентина - Кабо-Верде на ЧМ-2026: как это было?

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