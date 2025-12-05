Матч Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой из-за экстремальной жары

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Парагвая рискует пройти в экстремальных погодных условиях, сообщают Vesti.kz. Встреча состоится 5 июля в Филадельфии, однако главной темой перед игрой становится не футбол, а аномальная жара.

Как сообщает L'Équipe, в день матча температура воздуха может достигнуть 36 градусов по Цельсию в тени. С учётом высокой влажности ощущаться она будет ещё выше, что вызывает серьёзное беспокойство у организаторов турнира.

Опасения связаны не только с состоянием игроков, но и с безопасностью десятков тысяч болельщиков на стадионе "Линкольн Файнэншл Филд", который не оснащён системой климат-контроля. В связи с этим ФИФА намерена применить специальные меры охлаждения, включая дополнительные паузы для питья воды по ходу встречи.

Впрочем, в профсоюзе футболистов FIFPRO и среди ряда специалистов считают таких мер недостаточными. Они выступают за перенос матчей при температуре выше 28 градусов, подчёркивая потенциальные риски для здоровья участников и зрителей.

Согласно регламенту ФИФА, игра может быть отложена в случае, если температура по влажному термометру достигнет отметки 32°C. Пока же никаких официальных заявлений о переносе матча Франции и Парагвая сделано не было.

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