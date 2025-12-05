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ЧМ-2026
Вчера 22:40
 

Что сказал Месси после матча? Голкипер Кабо-Верде раскрыл подробности

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Что сказал Месси после матча? Голкипер Кабо-Верде раскрыл подробности ©instagram.com/fcfcomunica

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья раскрыл подробности разговора с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после драматичного матча 1/16 финала ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья раскрыл подробности разговора с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после драматичного матча 1/16 финала ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

"Я подошёл к нему, и у меня даже не было времени сказать что-либо, прежде чем он обнял меня и сказал: "Молодец. Ты невероятный вратарь. Твои близкие, должно быть, очень тобой гордятся". Услышать это от такого человека, как Лео, для меня очень много значит.

Я поблагодарил его и ответил: "Спасибо, Лео. Ты лучший". Затем я попросил у него футболку с того матча. Он улыбнулся и сказал: "Конечно. Я отдам её тебе в туннеле". Я буду помнить такие моменты всю оставшуюся жизнь", — приводит слова Возиньи парагвайский журналист Бруно Понт.

Встреча завершилась победой аргентинцев со счётом 3:2, однако для определения победителя командам потребовалось дополнительное время. После финального свистка Возинья получил возможность пообщаться с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и рассказал, о чём шла речь в беседе с легендарным форвардом.

ЧМ-2026 проходит на полях США, Канады и Мексики и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом планеты остаётся сборная Аргентины, завоевавшая титул на мундиале 2022 года в Катаре.

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