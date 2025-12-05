Ибрагимович поддержал 18-летнего футболиста после неудачи на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович выразил поддержку молодому игроку сборной Австралии Лукасу Херрингтону. 18-летний защитник не забил пенальти в послематчевой серии в 1/16 финала ЧМ-2026 против Египта (1:1, 2:4 - пен), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Пенальти - это лотерея. Забиваешь - и ты герой. Не забиваешь - и, к сожалению, становишься ничтожеством. Но сейчас я просто хочу обратиться к нему. Тебе 18 лет, ты очень молод. Это только начало твоей карьеры. Ты проявил огромную смелость. Не каждый бы решился. Мой друг, ты лучший. Не слушай остальных", - цитирует слова Ибрагимовича Спортс со ссылкой на The Guardian.

Отметим, что перспективный защитник дебютировал за сборную Австралии только в марте этого года. В игре с Египтом он провёл на поле все 120 минут, это была его шестая встреча на международном уровне.

Херрингтон бил четвёртым по счёту, когда на табло было 2:3 в пользу Египта. К тому моменту австралийцы уже уступали из-за промаха капитана Харри Суттара, который бил первым.

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