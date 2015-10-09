КФФ выписала "Астане" штраф на семизначную сумму: подробности

30 июня в Астане прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ). Там приняли решение по всем ключевым эпизодам последних игр чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Сразу три штрафа были напрямую связаны с "Астаной". По итогам матча 15-го тура КПЛ против "Жениса" (2:2) на столичный клуб был наложен штраф в размере 100 МРП (423 500 тенге) за недисциплинированное поведение команды (четыре предупреждения и одно удаление).

Кроме того, отдельные штрафы должны будут выплатить генеральный директор "Астаны", а также главный тренер. Обоих наказали за высказывания дискредитирующего характера, которые затрагивали тему судейства.

В итоге Алтаю Алмасовичу и Григорию Константиновичу тоже пришли штрафы на 100 МРП (по 423 500 тенге). Все три штрафа клуб и его представители должны будут оплатить до 30 июля 2026 года включительно.

Таким образом в сумме "Астана", гендиректор и главный тренер клуба были оштрафованы на 1,27 миллиона тенге.

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