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КПЛ
Сегодня 13:51
 

КФФ выписала "Астане" штраф на семизначную сумму: подробности

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КФФ выписала "Астане" штраф на семизначную сумму: подробности Матч "Астана" - "Женис". Фото: ФК "Астана"©

30 июня в Астане прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ). Там приняли решение по всем ключевым эпизодам последних игр чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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30 июня в Астане прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ). Там приняли решение по всем ключевым эпизодам последних игр чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

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Сразу три штрафа были напрямую связаны с "Астаной". По итогам матча 15-го тура КПЛ против "Жениса" (2:2) на столичный клуб был наложен штраф в размере 100 МРП (423 500 тенге) за недисциплинированное поведение команды (четыре предупреждения и одно удаление). 


Кроме того, отдельные штрафы должны будут выплатить генеральный директор "Астаны" Алтай Даумов, а также главный тренер Григорий Бабаян. Обоих наказали за высказывания дискредитирующего характера, которые затрагивали тему судейства.

В итоге Алтаю Алмасовичу и Григорию Константиновичу тоже пришли штрафы на 100 МРП (по 423 500 тенге). Все три штрафа клуб и его представители должны будут оплатить до 30 июля 2026 года включительно.

Таким образом в сумме "Астана", гендиректор и главный тренер клуба были оштрафованы на 1,27 миллиона тенге.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Астана 16 7 5 4 22-17 26
5 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск   •   Тур 16, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
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