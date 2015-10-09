Есть проблемы? Бабаян - о возвращении Башича с ЧМ, травме лидера и трудном календаре "Астаны"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвёл итоги матча 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Жениса". Его команда смогла добыть три очка в дерби, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Астана Арене", завершилась победой "Астаны" со счётом 1:0.

Проблема нападающих, возвращение лидера и еврокубки

- Хороший матч в нашем исполнении. Первые 20 минут ровный футбол был, но я это связываю с тем, что "Женис" хорошо оборонялся, очень плотно. Забили гол, ещё момент был, можно было уходить на перерыв с комфортным преимуществом. К сожалению, не реализовали. Мы использовали высокое давление, понимали, что это генеральная репетиция перед матчами европейскими, поэтому задали такой высокий темп, планку, давление. Наши футболисты выдержали, я ребятам сказал огромное спасибо, но этот матч можно было к 60-й минуте уже заканчивать, реализовывай свои моменты все и всё было бы по-другому. Есть определённые проблемы: у нас Касым травмирован, Бейсебеков пропускал. Саша Меркель сыграл полный матч с Димашем (Караманом), они очень хороший объём дали в центре. Ну и, в целом, защитники хорошо сыграли. Единственное - атакующая группа, где такое количество моментов, надо реализовывать. Но над этим нужно сейчас работать. Важные три очка против непростой команды, которая очень низко, очень плотно обороняется, тяжело вскрывать, но нашли пространство. Но самое главное, что довели до победы.

- Почему была плохая реализация? Это то ли скорости, то ли физики не хватало?

- Я думаю, что никто вам не сможет ответить точно на этот вопрос, с чем это связано. Это есть и на чемпионате мира, когда, казалось бы, явные моменты: то во вратаря попал, то в штангу, то мимо, ещё что-то. То есть здесь, конечно, в первую очередь концентрация, мастерство, хладнокровие в конкретных эпизодах. Чтобы вам ответить на них, нужно ещё раз матч посмотреть, проанализировать, тогда можно будет точно сказать. Потому что у меня даже сейчас не все моменты в голове.

- Расскажите, как проходит восстановление Алибека Касыма, какие примерные сроки возвращения? И когда ожидается возвращение Ивана Башича в состав команды?

- Что касается Алибека, ну там разная информация. Сроки ставят: кто-то три недели, кто-то шесть недель. Но вот сейчас мы собираем, сложно пока сказать. Потому что в разные места отправляем, и в дисках новая информация абсолютно разная. Но он ещё не начал тренироваться, травма оказалась серьёзнее, чем думали. Сыграет ли с "Динамо Сити"? ... (нет). Они (футболисты сборной Боснии и Герцеговины) сейчас возвращаются домой, у него было там пару дней паузы. И если всё по нашему плану пойдёт, то мы планируем, что он присоединится к нам в Албании (перед игрой с "Динамо Сити").

- Я тоже многое чего не понял. До этого я комментировал, сегодня не буду судейство комментировать, потому что там сразу штрафуют. Вопрос в том, почему мы встали (с места) двое или трое? То есть это же тоже вопрос. Почему это так получается? Понятно, что у нас есть чёткие правила, мы там не должны никого критиковать. Но и у судей есть чёткие правила, по которым нужно судить.

- 10 июля (на самом деле 9 - Прим. ред) важная игра, первый тур еврокубков, 12-го уже домашняя игра против "Актобе". У вас будет всего один день. Как, имея такой календарь и с такой обоймой, "Астана" собирается сыграть два сложнейших матча в условные три дня?

- Ну да, получается 7-го мы вылетаем через Стамбул, там долгая пересадка, дальше летим в Албанию, играем, на следующий день обратно прилетаем, на следующий день игра с "Актобе". Но мы не можем все матчи перенести. Просили ли перенос? Ну там мы до последнего не знали и надеялись, что возьмём каких-то футболистов для ротации. Ну есть сейчас молодые, будут играть те, кто есть. В любом случае, Лига конференций - это престижный турнир, и мы должны к этому турниру подойти очень серьёзно. Поэтому сейчас все мысли только о первом матче, а дальше уже будем думать и посмотрим, кто будет свежий. Есть молодые ребята, большая группа. Посмотрим, сейчас сложно сказать.

- В прошлом сезоне вы до последнего боролись за чемпионство. В этом сезоне ситуация в премьер-лиге иная. Какие цели у вас на этот еврокубковый сезон?

- В том году боролись до последнего, у нас обойма была, команда была. А сегодня у нас в два раза меньше игроков, молодые играют. Мы задачи не ставим, просто двигаемся от матча к матчу. Сейчас все мысли о том, чтобы сыграть с "Динамо Сити" хороший матч, потому что этот соперник - непростая команда. Собираем сейчас информацию и первая задача - это этот матч. Других задач нам на данный момент никто не ставил, потому что понимаем ситуацию, главное сейчас - выбраться оттуда, где мы находимся.

Благодаря этой победе сине-жёлтые набрали 26 очков и поднялись на четвёртое место. Они отстают от топ-3 на один балл.

Напомним, что уже на следующей неделе, 9 июля, "Астана" проведёт первую игру в стартовом раунде квалификации Лиги конференций против албанского "Динамо Сити".

Фото: ФК "Астана"©️

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