Воспитанник принес "Астане" победу в столичном дерби

"Астана" обыграла "Женис" в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 40-й минуте забил воспитанник клуба Максат Абраев.
После этой победы "Астана" с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, тогда как "Женис" располагается на десятой строчке с 18 очками.
Ранее, в рамках данного тура, "Кайрат" разгромил на своем поле "Окжетпес" (5:0).
4 июля сыграют "Алтай" - "Тобол", "Кызылжар" - "Елимай", а 5-го числа встретятся "Актобе" - "Жетысу", "Атырау" - "Каспий", "Кайсар" - "Иртыш" и "Ордабасы" - "Улытау".
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Премьер-Лига Казахстана 2026 • Казахстан, Шымкент • Тур 16, мужчины
5 июля 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Улытау
Проголосовало 5 человек
Реклама