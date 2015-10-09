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КПЛ
Вчера 20:51
 

Воспитанник принес "Астане" победу в столичном дерби

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Воспитанник принес "Астане" победу в столичном дерби ©ФК "Астана"

"Астана" обыграла "Женис" в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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"Астана" обыграла "Женис" в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 40-й минуте забил воспитанник клуба Максат Абраев.

После этой победы "Астана" с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, тогда как "Женис" располагается на десятой строчке с 18 очками.


Ранее, в рамках данного тура, "Кайрат" разгромил на своем поле "Окжетпес" (5:0).

4 июля сыграют "Алтай" - "Тобол", "Кызылжар" - "Елимай", а 5-го числа встретятся "Актобе" - "Жетысу", "Атырау" - "Каспий", "Кайсар" - "Иртыш" и "Ордабасы" - "Улытау".

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Астана 16 7 5 4 22-17 26
5 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 16, мужчины
5 июля 20:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Улытау
Улытау
(Жезказган)
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