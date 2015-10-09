Воспитанник принес "Астане" победу в столичном дерби

"Астана" обыграла "Женис" в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 40-й минуте забил воспитанник клуба Максат Абраев.

После этой победы "Астана" с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, тогда как "Женис" располагается на десятой строчке с 18 очками.

Ранее, в рамках данного тура, "Кайрат" разгромил на своем поле "Окжетпес" (5:0).

4 июля сыграют "Алтай" - "Тобол", "Кызылжар" - "Елимай", а 5-го числа встретятся "Актобе" - "Жетысу", "Атырау" - "Каспий", "Кайсар" - "Иртыш" и "Ордабасы" - "Улытау".

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