Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Египта над Австралией в матче чемпионата мира-2026 по футболу.
Как сообщают Vesti.kz, основное время и дополнительные экстра-таймы встречи 1/16 финала завершились со счетом 1:1. Египет открыл счет, но потом все испортил автоголом.
Два автогола в четырех матчах: как Египет едва не похоронили на ЧМ-2026
Все решилось в серии послематчевых пенальти, в которых команда Мохамеда Салаха реализовала все свои попытки. За выход в четвертьфинал Египет сыграет с Аргентиной.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама