Предлагаем вашему вниманию видеообзор победы сборной Египта над Австралией в матче чемпионата мира-2026 по футболу.

Как сообщают Vesti.kz, основное время и дополнительные экстра-таймы встречи 1/16 финала завершились со счетом 1:1. Египет открыл счет, но потом все испортил автоголом.

Два автогола в четырех матчах: как Египет едва не похоронили на ЧМ-2026

Все решилось в серии послематчевых пенальти, в которых команда Мохамеда Салаха реализовала все свои попытки. За выход в четвертьфинал Египет сыграет с Аргентиной.

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