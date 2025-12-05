Полузащитник сборной Египта Мохамед Хани уже дважды поразил собственные ворота на чемпионате мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чтобы так отличиться, футболисту потребовалось четыре матча в рамках группового этапа и плей-офф. И это едва не закончилось для команды вылетом с турнира.

Первый автогол стоил Египту победы

Впервые Хани отправил мяч в свои ворота на групповом этапе в матче против Бельгии. Та встреча завершилась со счетом 1:1, и египтяне лишились двух важных очков.

Второй автогол за четыре матча

Во второй раз полузащитник срезал мяч в собственные ворота уже в первом матче плей-офф против Австралии. Египет вел в счете 1:0, но из-за Хани на табло стало 1:1.

На 55-й минуте матча с Австралией его ошибка позволила сопернику сравнять счет после быстрого гола Имама Ашура.

Основное и дополнительное время завершились вничью - 1:1, а победитель определился только в серии пенальти. Египтяне безошибочно реализовали все четыре своих удара, тогда как австралийцы дважды ошиблисью

Таким образом, чтобы записать на свой счет два автогола на нынешнем чемпионате мира, Хани понадобилось всего четыре встречи — три на групповом этапе и одна в плей-офф.

Египет идет дальше

Оба автогола Мохаммеда Хани серьезно осложнили жизнь сборной Египта на нынешнем чемпионате мира. Сначала команда потеряла победу в игре с Бельгией на групповом этапе, а затем была вынуждена провести 120 минут и серию пенальти в стартовом матче плей-офф против Австралии.

Несмотря на это, египтяне продолжают борьбу за трофей и в 1/8 финала встретятся с победителем матча Аргентина - Кабо-Верде.

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