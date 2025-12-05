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ЧМ-2026
Сегодня 09:45
 

Расписание матчей первого дня 1/8 финала ЧМ-2026: кто с кем?

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Расписание матчей первого дня 1/8 финала ЧМ-2026: кто с кем? Килиан Мбаппе на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/Paulo H Dias, Thenews2.com©

Начиная с сегодняшнего дня, 4 июля, на чемпионате мира по футболу стартует стадия 1/8 финала. За заветный трофей продолжают борьбу 16 команд, четыре из которых сыграют в первый день, передают Vesti.kz.

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Начиная с сегодняшнего дня, 4 июля, на чемпионате мира по футболу стартует стадия 1/8 финала. За заветный трофей продолжают борьбу 16 команд, четыре из которых сыграют в первый день, передают Vesti.kz.

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Первая игра 1/8 финала пройдёт в Хьюстоне (Техас, США). В 22:00 по казахстанскому времени там начнётся противостояние между командами Канады и Марокко.

Ещё один матч запланирован на 02:00 по казахстанскому времени в Филедальфии (Пенсильвания, США). Там сыграют команды Парагвая и Франции.

Обе эти игры будут показаны в эфире телеканалов Qazsport и Qazaqstan.

Добавим, что стадия 1/8 финала будет длиться четыре дня, с 4 по 7 июля включительно.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Канада
Канада
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Канада
Ничья
Марокко
Проголосовало 60 человек

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