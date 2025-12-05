Расписание матчей первого дня 1/8 финала ЧМ-2026: кто с кем?

Начиная с сегодняшнего дня, 4 июля, на чемпионате мира по футболу стартует стадия 1/8 финала. За заветный трофей продолжают борьбу 16 команд, четыре из которых сыграют в первый день, передают Vesti.kz.

Первая игра 1/8 финала пройдёт в Хьюстоне (Техас, США). В 22:00 по казахстанскому времени там начнётся противостояние между командами Канады и Марокко.

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Ещё один матч запланирован на 02:00 по казахстанскому времени в Филедальфии (Пенсильвания, США). Там сыграют команды Парагвая и Франции.

Обе эти игры будут показаны в эфире телеканалов Qazsport и Qazaqstan.

Добавим, что стадия 1/8 финала будет длиться четыре дня, с 4 по 7 июля включительно.

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