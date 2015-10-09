Прямая трансляция матча Самородова и Кенжебека против европейского клуба

Сегодня, 4 июля, в Ужице (Сербия) пройдёт товарищеский матч между российским "Ахматом" и местным "Нови-Пазаром". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игры.

Встреча между командой, занявшей девятое место в прошлом сезоне РПЛ, а также пятой командой Сербии, начнётся в 14:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире её можно будет посмотреть в официальном сообществе "Ахмата" в соцсети VK.

Отметим, что в составе "Ахмата" играют сразу два казахстанских футболиста - Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

Несколько дней назад они помогли грозненцам одержать победу над другим соперником:

Самородов снова отличился и помог "Ахмату" вырвать победу в Европе

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