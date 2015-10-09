Самородов снова отличился и помог "Ахмату" вырвать победу в Европе

Грозненский "Ахмат" продолжает успешно выступать на летних учебно-тренировочных сборах в Сербии. В очередном контрольном матче российский клуб обыграл боснийский "Борац" со счётом 3:1, передают Vesti.kz.

Самородов вновь сделал ассист

Счет был открыт на 22-й минуте встречи. Вингер сборной Казахстана Максим Самородов выдал результативную передачу на Эгаша Касинтуру, который точно завершил атаку и вывел "Ахмат" вперёд.

Во втором тайме боснийская команда сумела восстановить равновесие, однако концовка осталась за грозненцами. На 76-й минуте Алексей Касаджиков вновь вывел "Ахмат" вперёд, а незадолго до финального свистка Лечи Садулаев реализовал пенальти, установив окончательный счёт — 3:1.

Казахстанцы начали матч в основе

Оба футболиста сборной Казахстана — Максим Самородов и Галымжан Кенжебек — вышли в стартовом составе команды Станислава Черчесова. После перерыва тренерский штаб заменил обоих игроков.

Для Самородова эта голевая передача стала второй подряд на сборах. В предыдущем контрольном матче против сербского ОФК (3:0) казахстанец также отметился ассистом на Эгаша Касинтуру.

Со счётом 6:0 завершился матч "Ахмата" Самородова и Кенжебека

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