Самородов и Кенжебек помогли "Ахмату" разгромить европейский клуб

Грозненский "Ахмат" уверенно провёл очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону, разгромив сербский ОФК со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

В стартовом составе российской команды вышли сразу два вингера сборной Казахстана — Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

Самородов отметился ассистом

Одним из главных героев первого тайма стал лучший бомбардир «Ахмата» прошлого сезона Эгаш Касинтура, оформивший дубль.

Как отметила пресс-служба грозненского клуба, первый мяч полузащитник забил после передачи казахстанского форварда Максима Самородова.

"В первом тайме дублем отметился лучший бомбардир грозненцев прошлого сезона Эгаш Касинтура. В отчётной игре полузащитник забил сперва головой после передачи Самородова, а чуть позже послал мяч точным ударом под перекладину".

После перерыва "Ахмат" довёл своё преимущество до крупного, установив окончательный счёт — 3:0.

Казахстанцы сыграли тайм

Оба представителя Казахстана — Самородов и Кенжебек — начали встречу в стартовом составе. После первого тайма тренерский штаб произвёл плановые замены, и оба футболиста покинули поле.

Следующий контрольный матч "Ахмат" проведёт уже 29 июня. Соперником грозненского клуба станет боснийский "Борац".

Со счётом 6:0 завершился матч "Ахмата" Самородова и Кенжебека

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