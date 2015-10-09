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КПЛ
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Чесноков помог "Тоболу" вырвать победу в КПЛ

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Чесноков помог "Тоболу" вырвать победу в КПЛ ©ФК "Алтай"

Костанайский "Тобол" одержал волевую победу над усть-каменогорским "Алтаем" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1, передают Vesti.kz.

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Костанайский "Тобол" одержал волевую победу над усть-каменогорским "Алтаем" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1, передают Vesti.kz.

Быстрый обмен голами

Хозяева активно начали встречу и уже на 14-й минуте открыли счет. Отличился опытный полузащитник Асхат Тагыберген, который вывел костанайцев вперед.

Однако преимущество "Тобола" продержалось всего четыре минуты. На 18-й минуте Никола Ямбор восстановил равновесие, отправив мяч в ворота хозяев и сделав счет 1:1.

С этим результатом команды ушли на перерыв.

"Дебют" Чеснокова и перелом в игре

Во втором тайме главный тренер "Тобола" усилил атаку, выпустив на 67-й минуте вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова, который лишь сегодня, 28 июня, официально вернулся в клуб после перехода из шотландского "Хартса".

Вскоре после появления казахстанского вингера хозяева вновь вышли вперед. На 73-й минуте точный удар нанес Луис Герра, сделав счет 2:1.

Окончательную точку в матче поставил Амин Талал, который на 80-й минуте закрепил преимущество "Тобола" — 3:1.

Положение команд

Благодаря этой победе "Тобол" набрал 15 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

"Алтай", потерпев очередное поражение, с 10 очками опустился на 16-ю, последнюю строчку чемпионата.

Ранее "Ордабасы" вырвал победу и обошёл "Кайрат" в КПЛ.

Добавим также, что камбэком 1:2 завершился матч пятикратного чемпиона КПЛ.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
2 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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