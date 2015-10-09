Чесноков помог "Тоболу" вырвать победу в КПЛ

Костанайский "Тобол" одержал волевую победу над усть-каменогорским "Алтаем" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1, передают Vesti.kz.

Быстрый обмен голами

Хозяева активно начали встречу и уже на 14-й минуте открыли счет. Отличился опытный полузащитник Асхат Тагыберген, который вывел костанайцев вперед.

Однако преимущество "Тобола" продержалось всего четыре минуты. На 18-й минуте Никола Ямбор восстановил равновесие, отправив мяч в ворота хозяев и сделав счет 1:1.

С этим результатом команды ушли на перерыв.

"Дебют" Чеснокова и перелом в игре

Во втором тайме главный тренер "Тобола" усилил атаку, выпустив на 67-й минуте вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова, который лишь сегодня, 28 июня, официально вернулся в клуб после перехода из шотландского "Хартса".

Вскоре после появления казахстанского вингера хозяева вновь вышли вперед. На 73-й минуте точный удар нанес Луис Герра, сделав счет 2:1.

Окончательную точку в матче поставил Амин Талал, который на 80-й минуте закрепил преимущество "Тобола" — 3:1.

Положение команд

Благодаря этой победе "Тобол" набрал 15 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

"Алтай", потерпев очередное поражение, с 10 очками опустился на 16-ю, последнюю строчку чемпионата.

Ранее "Ордабасы" вырвал победу и обошёл "Кайрат" в КПЛ.

Добавим также, что камбэком 1:2 завершился матч пятикратного чемпиона КПЛ.

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