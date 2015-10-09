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Чесноков официально определился с клубом: контракт до 2028 года

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Чесноков официально определился с клубом: контракт до 2028 года Ислам Чесноков. Фото: ©КФФ

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков официально вернулся в "Тобол", передают Vesti.kz.

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Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков официально вернулся в "Тобол", передают Vesti.kz.

Контракт с футболистом подписан до конца 2028 года.

В предыдущий период выступления за костанайский клуб Чесноков дважды становился обладателем Кубка Казахстана и один раз выигрывал Суперкубок страны, а также внес значительный вклад в успехи команды.

Напомним, что 26-летний Чесноков с января этого года находился в "Хартсе", за который провёл 11 матчей во всех турнирах, забив один гол и заработав один пенальти. Его команда стала вице-чемпионом Шотландии и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

В карьере игрока также были белорусская "Белшина" и усть-каменогорский "Алтай". В сборную Казахстана вызывается с 2023 года.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
2 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 14 4 5 5 11-16 17
11 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
16 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10

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