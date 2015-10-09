Чесноков официально определился с клубом: контракт до 2028 года

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков официально вернулся в "Тобол", передают Vesti.kz.

Контракт с футболистом подписан до конца 2028 года.

В предыдущий период выступления за костанайский клуб Чесноков дважды становился обладателем Кубка Казахстана и один раз выигрывал Суперкубок страны, а также внес значительный вклад в успехи команды.

Напомним, что 26-летний Чесноков с января этого года находился в "Хартсе", за который провёл 11 матчей во всех турнирах, забив один гол и заработав один пенальти. Его команда стала вице-чемпионом Шотландии и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

В карьере игрока также были белорусская "Белшина" и усть-каменогорский "Алтай". В сборную Казахстана вызывается с 2023 года.

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