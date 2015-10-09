Камбэком 1:2 завершился матч пятикратного чемпиона КПЛ

Павлодарский "Иртыш" потерпел домашнее поражение от кызылординского "Кайсара" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026). Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1, передают Vesti.kz.

"Иртыш" открыл счёт

Хозяева начали матч активнее и сумели выйти вперед уже на 15-й минуте. Автором первого гола стал нападающий Жан Морель По, который вывел павлодарцев вперед.

Однако удержать преимущество до перерыва "Иртышу" не удалось. На 44-й минуте полузащитник Никола Цуцкич восстановил равновесие, отправив команды отдыхать при счете 1:1.

Победу "Кайсару" принёс защитник

Во втором тайме инициативой постепенно завладели гости. На 65-й минуте защитник Стефан Букорац отличился после одной из атак своей команды и забил победный мяч — 2:1.

Оставшееся время "Кайсар" уверенно удержал минимальное преимущество и увез из Павлодара три важных очка.

Положение команд

После этого поражения "Иртыш", являющийся пятикратным чемпионом Казахстана, с 10 очками опустился на 16-е, последнее место в турнирной таблице КПЛ.

"Кайсар", в свою очередь, набрал 17 очков и поднялся на 11-ю строчку, улучшив свои позиции в чемпионате.

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