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КПЛ
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Камбэком 1:2 завершился матч пятикратного чемпиона КПЛ

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Камбэком 1:2 завершился матч пятикратного чемпиона КПЛ ©Depositphotos

Павлодарский "Иртыш" потерпел домашнее поражение от кызылординского "Кайсара" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026). Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1, передают Vesti.kz.

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Павлодарский "Иртыш" потерпел домашнее поражение от кызылординского "Кайсара" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026). Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1, передают Vesti.kz.

"Иртыш" открыл счёт

Хозяева начали матч активнее и сумели выйти вперед уже на 15-й минуте. Автором первого гола стал нападающий Жан Морель По, который вывел павлодарцев вперед.

Однако удержать преимущество до перерыва "Иртышу" не удалось. На 44-й минуте полузащитник Никола Цуцкич восстановил равновесие, отправив команды отдыхать при счете 1:1.

Победу "Кайсару" принёс защитник

Во втором тайме инициативой постепенно завладели гости. На 65-й минуте защитник Стефан Букорац отличился после одной из атак своей команды и забил победный мяч — 2:1.

Оставшееся время "Кайсар" уверенно удержал минимальное преимущество и увез из Павлодара три важных очка.

Положение команд

После этого поражения "Иртыш", являющийся пятикратным чемпионом Казахстана, с 10 очками опустился на 16-е, последнее место в турнирной таблице КПЛ.

"Кайсар", в свою очередь, набрал 17 очков и поднялся на 11-ю строчку, улучшив свои позиции в чемпионате.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
2 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 14 4 5 5 11-16 17
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10

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