"Ордабасы" вырвал победу и обошёл "Кайрат" в КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" одержал важную выездную победу над жезказганским "Улытау" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026). Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0, а единственный гол позволил гостям возглавить турнирную таблицу чемпионата, передают Vesti.kz.
Судьбу матча решил Йонсен
Команды провели упорный первый тайм, в котором хозяева старались навязать борьбу одному из лидеров сезона. Однако незадолго до перерыва "Ордабасы" сумел реализовать свой момент.
На 41-й минуте отличился норвежский нападающий Бьорн Йонсен, который отправил мяч в сетку ворот "Улытау" и вывел шымкентцев вперед.
Во втором тайме гости грамотно действовали по счету, не позволив сопернику создать достаточно опасных моментов для ответного гола. В итоге минимальное преимущество сохранилось до финального свистка.
"Ордабасы" вышел на первое место
Победа принесла "Ордабасы" сразу три очка и позволила команде единолично возглавить турнирную таблицу КПЛ.
Теперь в активе шымкентского клуба 37 очков, что на один балл больше, чем у прежнего лидера — алматинского "Кайрата", у которого осталось 36 очков.
"Улытау" потерял позиции
Для жезказганской команды это поражение стало болезненным с точки зрения турнирного положения. "Улытау" сохранил 23 очка, но опустился на шестое место в таблице чемпионата Казахстана.
Ранее камбэком 1:2 завершился матч пятикратного чемпиона КПЛ.
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