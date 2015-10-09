"Ордабасы" вырвал победу и обошёл "Кайрат" в КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" одержал важную выездную победу над жезказганским "Улытау" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026). Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0, а единственный гол позволил гостям возглавить турнирную таблицу чемпионата, передают Vesti.kz.

Судьбу матча решил Йонсен

Команды провели упорный первый тайм, в котором хозяева старались навязать борьбу одному из лидеров сезона. Однако незадолго до перерыва "Ордабасы" сумел реализовать свой момент.

На 41-й минуте отличился норвежский нападающий Бьорн Йонсен, который отправил мяч в сетку ворот "Улытау" и вывел шымкентцев вперед.

Во втором тайме гости грамотно действовали по счету, не позволив сопернику создать достаточно опасных моментов для ответного гола. В итоге минимальное преимущество сохранилось до финального свистка.

"Ордабасы" вышел на первое место

Победа принесла "Ордабасы" сразу три очка и позволила команде единолично возглавить турнирную таблицу КПЛ.

Теперь в активе шымкентского клуба 37 очков, что на один балл больше, чем у прежнего лидера — алматинского "Кайрата", у которого осталось 36 очков.

"Улытау" потерял позиции

Для жезказганской команды это поражение стало болезненным с точки зрения турнирного положения. "Улытау" сохранил 23 очка, но опустился на шестое место в таблице чемпионата Казахстана.

Ранее камбэком 1:2 завершился матч пятикратного чемпиона КПЛ.

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