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КПЛ
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"Ордабасы" вырвал победу и обошёл "Кайрат" в КПЛ

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"Ордабасы" вырвал победу и обошёл "Кайрат" в КПЛ ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" одержал важную выездную победу над жезказганским "Улытау" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026). Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0, а единственный гол позволил гостям возглавить турнирную таблицу чемпионата, передают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" одержал важную выездную победу над жезказганским "Улытау" в матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026). Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0, а единственный гол позволил гостям возглавить турнирную таблицу чемпионата, передают Vesti.kz.

Судьбу матча решил Йонсен

Команды провели упорный первый тайм, в котором хозяева старались навязать борьбу одному из лидеров сезона. Однако незадолго до перерыва "Ордабасы" сумел реализовать свой момент.

На 41-й минуте отличился норвежский нападающий Бьорн Йонсен, который отправил мяч в сетку ворот "Улытау" и вывел шымкентцев вперед.

Во втором тайме гости грамотно действовали по счету, не позволив сопернику создать достаточно опасных моментов для ответного гола. В итоге минимальное преимущество сохранилось до финального свистка.

"Ордабасы" вышел на первое место

Победа принесла "Ордабасы" сразу три очка и позволила команде единолично возглавить турнирную таблицу КПЛ.

Теперь в активе шымкентского клуба 37 очков, что на один балл больше, чем у прежнего лидера — алматинского "Кайрата", у которого осталось 36 очков.

"Улытау" потерял позиции

Для жезказганской команды это поражение стало болезненным с точки зрения турнирного положения. "Улытау" сохранил 23 очка, но опустился на шестое место в таблице чемпионата Казахстана.

Ранее камбэком 1:2 завершился матч пятикратного чемпиона КПЛ.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
2 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 14 4 5 5 11-16 17
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10

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