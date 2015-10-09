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КПЛ
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Драмой с удалением и голом на 94-й минуте обернулось столичное дерби в КПЛ

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Драмой с удалением и голом на 94-й минуте обернулось столичное дерби в КПЛ ©Depositphotos

В 15-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) состоялось столичное дерби, в котором "Женис" сыграл вничью с "Астаной" - 2:2, передают Vesti.kz.

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В 15-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) состоялось столичное дерби, в котором "Женис" сыграл вничью с "Астаной" - 2:2, передают Vesti.kz.

Томасов вывел "Астану" вперёд

Начало матча осталось за номинальными гостями. На 30-й минуте опытный хорватский полузащитник Марин Томасов точным ударом открыл счет и вывел "Астану" вперёд.

На 38-й минуте защитник Абзал Бейсебеков получил прямую красную карточку, оставив "Астану" вдесятером.

"Женис" воспользовался большинством

Во втором тайме хозяева сумели переломить ход встречи. На 68-й минуте Гьян Мартинш уверенно реализовал пенальти и восстановил равновесие — 1:1.

Победный мяч был забит на 79-й минуте. Автором гола стал Мади Хасейн, который, казалось, принёс "Женису" победу в столичном дерби — 2:1.

Однако на 94-й минуте хавбек "Астаны" Ахметали Калтанов сравнял счёт, сведя встречу к ничьей.

Положение команд

После этого матча "Женис" набрал 18 очков и идёт на 10-й строчке турнирной таблицы. "Астана" с 23 баллами располагается на 5-м месте.

Ранее Чесноков помог "Тоболу" вырвать победу в КПЛ.

Добавим также, что "Ордабасы" вырвал победу и обошёл "Кайрат" в КПЛ.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
2 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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