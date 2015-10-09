Драмой с удалением и голом на 94-й минуте обернулось столичное дерби в КПЛ

В 15-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) состоялось столичное дерби, в котором "Женис" сыграл вничью с "Астаной" - 2:2, передают Vesti.kz.

Томасов вывел "Астану" вперёд

Начало матча осталось за номинальными гостями. На 30-й минуте опытный хорватский полузащитник Марин Томасов точным ударом открыл счет и вывел "Астану" вперёд.

На 38-й минуте защитник Абзал Бейсебеков получил прямую красную карточку, оставив "Астану" вдесятером.

"Женис" воспользовался большинством

Во втором тайме хозяева сумели переломить ход встречи. На 68-й минуте Гьян Мартинш уверенно реализовал пенальти и восстановил равновесие — 1:1.

Победный мяч был забит на 79-й минуте. Автором гола стал Мади Хасейн, который, казалось, принёс "Женису" победу в столичном дерби — 2:1.

Однако на 94-й минуте хавбек "Астаны" Ахметали Калтанов сравнял счёт, сведя встречу к ничьей.

Положение команд

После этого матча "Женис" набрал 18 очков и идёт на 10-й строчке турнирной таблицы. "Астана" с 23 баллами располагается на 5-м месте.

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