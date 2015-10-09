В "Зените" объявили решение по Алипу перед новым сезоном РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда к команде после матчей за национальные сборные присоединится казахстанский защитник Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

После уверенной победы над "Ленинградцем" (4:0) в первом контрольном матче летних сборов наставник чемпионов России сообщил, что часть игроков уже приступила к тренировкам, тогда как остальные прибудут в расположение клуба немного позже.

По словам Семака капитан сборной Казахстана пока не присоединился к команде, однако в ближайшее время должен начать подготовку к новому сезону вместе с остальными футболистами.

"Они приступили к тренировкам, так же как и Барриос с Венделом, которые занимаются по своей программе. Скоро все начнут тренироваться в общей группе, а в следующих играх Барриос и Вендел, вероятно, смогут сыграть — у нас добавятся два игрока. Затем к ним присоединятся Глушенков, Дивеев и Адамов, а также Алип с Дркушичем — последние двое приедут немного позже", - цитирует слова Семака пресс-служба "сине-бело-голубых".

Следующую контрольную встречу команда Сергея Семака проведет 1 июля против махачкалинского "Динамо".

По итогам сезона-2025/26 "Зенит" завоевал чемпионский титул в российской премьер-лиге (РПЛ), став чемпионом страны в 12-й раз в своей истории.

"Зенит" Алипа официально попрощался с защитником

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