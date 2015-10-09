Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 21:20
 

В "Зените" объявили решение по Алипу перед новым сезоном РПЛ

  Комментарии

Поделиться
В "Зените" объявили решение по Алипу перед новым сезоном РПЛ Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда к команде после матчей за национальные сборные присоединится казахстанский защитник Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда к команде после матчей за национальные сборные присоединится казахстанский защитник Нуралы Алип, передают Vesti.kz.

После уверенной победы над "Ленинградцем" (4:0) в первом контрольном матче летних сборов наставник чемпионов России сообщил, что часть игроков уже приступила к тренировкам, тогда как остальные прибудут в расположение клуба немного позже.

По словам Семака капитан сборной Казахстана пока не присоединился к команде, однако в ближайшее время должен начать подготовку к новому сезону вместе с остальными футболистами.

"Они приступили к тренировкам, так же как и Барриос с Венделом, которые занимаются по своей программе. Скоро все начнут тренироваться в общей группе, а в следующих играх Барриос и Вендел, вероятно, смогут сыграть — у нас добавятся два игрока. Затем к ним присоединятся Глушенков, Дивеев и Адамов, а также Алип с Дркушичем — последние двое приедут немного позже", - цитирует слова Семака пресс-служба "сине-бело-голубых".

Следующую контрольную встречу команда Сергея Семака проведет 1 июля против махачкалинского "Динамо".

По итогам сезона-2025/26 "Зенит" завоевал чемпионский титул в российской премьер-лиге (РПЛ), став чемпионом страны в 12-й раз в своей истории.

"Зенит" Алипа официально попрощался с защитником

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3 Локомотив М 30 14 11 5 54-39 53
4 Спартак М 30 15 7 8 47-39 52
5 ЦСКА М 30 15 6 9 44-33 51
6 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7 Динамо М 30 12 9 9 51-40 45
8 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11 Крылья Советов 30 8 8 14 35-50 32
12 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13 Акрон Тл 30 6 9 15 35-53 27
14 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16 Сочи 30 6 4 20 29-60 22

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Гуадалупе   •   1/16 финала, мужчины
30 июня 06:00   •   не начат
Нидерланды
Нидерланды
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Нидерланды
Ничья
Марокко
Проголосовало 35 человек

Реклама

Живи спортом!