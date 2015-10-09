"Манчестер Сити" договорился о трансфере звезды "Челси"

Защитник лондонского "Челси" и сборной Франции Мало Гюсто близок к смене клуба в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает Foot Mercato, 23-летний француз уже согласовал условия перехода в "Манчестер Сити".

Личное соглашение достигнуто

По информации источника, Гюсто дал согласие на переход в команду "горожан". В новом клубе он вновь будет работать с Энцо Мареской, под руководством которого ранее уже выступал.

Теперь "Манчестер Сити" предстоит договориться с "Челси" о сумме трансфера. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника составляет 35 миллионов евро, однако лондонский клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 50–55 миллионов.

Гюсто выступает на чемпионате мира-2026

На данный момент Мало Гюсто находится в расположении сборной Франции, которая продолжает выступление на чемпионате мира-2026. Защитник принял участие в двух матчах группового этапа.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Уже 1 июля французская команда сыграет со Швецией в рамках 1/16 финала мирового первенства, после чего может определиться будущее футболиста на клубном уровне.

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