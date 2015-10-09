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Англия
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"Манчестер Сити" договорился о трансфере звезды "Челси"

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"Манчестер Сити" договорился о трансфере звезды "Челси" ©Depositphotos/mrogowski_photography

Защитник лондонского "Челси" и сборной Франции Мало Гюсто близок к смене клуба в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Защитник лондонского "Челси" и сборной Франции Мало Гюсто близок к смене клуба в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает Foot Mercato, 23-летний француз уже согласовал условия перехода в "Манчестер Сити".

Личное соглашение достигнуто

По информации источника, Гюсто дал согласие на переход в команду "горожан". В новом клубе он вновь будет работать с Энцо Мареской, под руководством которого ранее уже выступал.

Теперь "Манчестер Сити" предстоит договориться с "Челси" о сумме трансфера. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника составляет 35 миллионов евро, однако лондонский клуб рассчитывает выручить за игрока не менее 50–55 миллионов.

Гюсто выступает на чемпионате мира-2026

На данный момент Мало Гюсто находится в расположении сборной Франции, которая продолжает выступление на чемпионате мира-2026. Защитник принял участие в двух матчах группового этапа.

Мало Гюсто в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Уже 1 июля французская команда сыграет со Швецией в рамках 1/16 финала мирового первенства, после чего может определиться будущее футболиста на клубном уровне.

В "Ман Сити" отреагировали на выступление Хусанова против Португалии на ЧМ-2026

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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