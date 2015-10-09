"Реал" согласился продать таланта за 60 миллионов

Мадридский "Реал" готов расстаться с полузащитником сборной Франции Эдуардо Камавингой в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации испанского издания AS, руководство "сливочных" рассматривает хавбека как одного из кандидатов на продажу, чтобы пополнить бюджет перед новыми приобретениями.

"Реал" рассчитывает выручить 60 миллионов

Как сообщает источник, мадридский клуб намерен заработать на трансфере 23-летнего француза не менее 60 миллионов евро. При этом окончательное решение о будущем футболиста будет принимать новый главный тренер команды Жозе Моуринью.

Отмечается, что интерес к Камавинге уже проявляют миланский "Интер" и французский "Пари Сен-Жермен". По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро.

Карьера Камавинги в "Реале"

Француз перешёл в "Реал" летом 2021 года из "Ренна". Тогда мадридский клуб заплатил за одного из самых перспективных молодых полузащитников Европы 31 миллион евро.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Контракт Камавинги с "Реалом" действует до июня 2029 года. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Моуринью выбрал двух новых полузащитников для "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!