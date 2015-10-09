Левандовски выбрал новый клуб после ухода из "Барселоны"

Польский нападающий Роберт Левандовски определился с новым клубом после ухода из каталонской "Барселоны", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 37-летний форвард на правах свободного агента присоединился к американскому "Чикаго Файр", отказавшись от варианта с переездом в чемпионат Саудовской Аравии.

Новый этап карьеры

Летом у Левандовски завершился контракт с "Барселоной", после чего он получил статус свободного агента. В итоге опытный форвард принял решение продолжить карьеру в МЛС,.

По информации источника, сделка между сторонами уже полностью завершена.

Яркая глава в "Барселоне"

За время выступлений в каталонском клубе Левандовски стал одним из лидеров команды и ключевой фигурой в атаке. За "сине-гранатовых" поляк провёл 193 матча во всех турнирах, забил 120 голов и отдал 24 результативные передачи.

Вместе с "Барселоной" форвард выиграл семь трофеев, а в своём последнем сезоне помог команде завоевать титул чемпионов Испании.

Последний сезон в Каталонии

В кампании-2025/26 Левандовски принял участие в 46 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 19 голов и четыре результативные передачи.

До перехода в "Барселону" польский бомбардир также успешно выступал за дортмундскую "Боруссию" и мюнхенскую "Баварию", где стал одним из самых результативных нападающих в истории европейского футбола.

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