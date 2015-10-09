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КПЛ
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Раскрыта сумма трансфера Чеснокова из "Хартса" в "Тобол"

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Раскрыта сумма трансфера Чеснокова из "Хартса" в "Тобол" Ислам Чесноков. ©КФФ

Стала известна сумма, за которую вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков вернулся из шотландского "Хартса" в костанайский "Тобол", передают Vesti.kz.

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Стала известна сумма, за которую вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков вернулся из шотландского "Хартса" в костанайский "Тобол", передают Vesti.kz.

Сколько "Тобол" заплатил за возвращение Чеснокова

По данным портала Transfermarkt, трансфер 26-летнего футболиста обошёлся казахстанскому клубу в 400 тысяч евро. Примечательно, что в январе нынешнего года Чесноков покинул "Тобол" на правах свободного агента, после чего продолжил карьеру в Шотландии.

На сегодняшний день портал оценивает рыночную стоимость казахстанского вингера в 1,2 миллиона евро.

Как Чесноков выступал за "Хартс"

За время пребывания в составе шотландского клуба Чесноков принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В среднем он проводил на поле около 40 минут за игру, а в стартовом составе выходил пять раз.

После возвращения в Казахстан футболист уже успел дебютировать за "Тобол". В матче 15-го тура премьер-лиги (КПЛ) против "Алтая" Чесноков появился на поле во втором тайме и помог своей команде одержать волевую победу со счётом 3:1.

"Хартс" обратился к Чеснокову после возвращения в КПЛ

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
2 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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