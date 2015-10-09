Раскрыта сумма трансфера Чеснокова из "Хартса" в "Тобол"

Стала известна сумма, за которую вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков вернулся из шотландского "Хартса" в костанайский "Тобол", передают Vesti.kz.

Сколько "Тобол" заплатил за возвращение Чеснокова

По данным портала Transfermarkt, трансфер 26-летнего футболиста обошёлся казахстанскому клубу в 400 тысяч евро. Примечательно, что в январе нынешнего года Чесноков покинул "Тобол" на правах свободного агента, после чего продолжил карьеру в Шотландии.

На сегодняшний день портал оценивает рыночную стоимость казахстанского вингера в 1,2 миллиона евро.

Как Чесноков выступал за "Хартс"

За время пребывания в составе шотландского клуба Чесноков принял участие в 11 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В среднем он проводил на поле около 40 минут за игру, а в стартовом составе выходил пять раз.

После возвращения в Казахстан футболист уже успел дебютировать за "Тобол". В матче 15-го тура премьер-лиги (КПЛ) против "Алтая" Чесноков появился на поле во втором тайме и помог своей команде одержать волевую победу со счётом 3:1.

"Хартс" обратился к Чеснокову после возвращения в КПЛ

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