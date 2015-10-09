Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 18:40
 

"Хартс" обратился к Чеснокову после возвращения в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Хартс" обратился к Чеснокову после возвращения в КПЛ Ислам Чесноков. ©ФК "Хартс"

Шотландский "Хартс" сделал заявление по переходу вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова в костанайский "Тобол", передают Vesti.kz.

Поделиться

Шотландский "Хартс" сделал заявление по переходу вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова в костанайский "Тобол", передают Vesti.kz.

"Ислам Чесноков покинул клуб и перешёл в "Тобол". Он на постоянной основе возвращается в Казахстан. Сумма трансфера не разглашается.

Клуб желает Исламу всего наилучшего в дальнейшей карьере", - пишет пресс-служба эдинбурского клуба.

Напомним, 26-летний Ислам Чесноков перебрался в шотландский "Хартс" в январе нынешнего года. За это время казахстанский вингер принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее "Тобол" официально объявил о возвращении вингера. Подробности по ссылке.

"Катастрофическая ошибка". Возвращение казахстанца из Европы получило оценку

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
2 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 14 4 5 5 11-16 17
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Гуадалупе   •   1/16 финала, мужчины
30 июня 06:00   •   не начат
Нидерланды
Нидерланды
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Нидерланды
Ничья
Марокко
Проголосовало 24 человек

Реклама

Живи спортом!