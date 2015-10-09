"Хартс" обратился к Чеснокову после возвращения в КПЛ

Шотландский "Хартс" сделал заявление по переходу вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова в костанайский "Тобол", передают Vesti.kz.

"Ислам Чесноков покинул клуб и перешёл в "Тобол". Он на постоянной основе возвращается в Казахстан. Сумма трансфера не разглашается. Клуб желает Исламу всего наилучшего в дальнейшей карьере", - пишет пресс-служба эдинбурского клуба.

Напомним, 26-летний Ислам Чесноков перебрался в шотландский "Хартс" в январе нынешнего года. За это время казахстанский вингер принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее "Тобол" официально объявил о возвращении вингера. Подробности по ссылке.

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