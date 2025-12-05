"Абсолютно на другом уровне". Ибрагимович назвал фаворита ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением о главном претенденте на победу на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Легендарный футболист считает, что сборная Франции выглядит сильнее остальных участников турнира.

"Всё зависит от уровня их вовлечённости. Когда они включаются в игру — вижу лишь несколько команд, которые могут обыграть их. Единственный шанс — когда они приглашают противника в игру, расслабляются и выключаются. Это единственный момент, в который, как мне кажется, их соперник может войти в игру. Они — фавориты чемпионата мира, находятся абсолютно на другом уровне", — приводит слова Ибрагимовича аккаунт Fox Sports в соцсетях.

Сборная Франции уверенно преодолела групповой этап мирового первенства, одержав три победы в трех матчах и заняв первое место в группе I. Теперь в 1/16 финала французам предстоит встретиться со сборной Швеции.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи плей-офф начнутся в ночь с 28 на 29 июня, когда состоится первая встреча стадии на выбывание между сборными ЮАР и Канады.

Напомним, действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, завоевавшая титул на мундиале 2022 года в Катаре.

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