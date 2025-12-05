Следующий соперник Месси установил уникальный антирекорд на ЧМ-2026

30-летний защитник сборной Египта Мохамед Хани стал автором уникального антирекорда на ЧМ-2026. На текущем турнире он уже два раза отметился автоголом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Прежде ещё никогда никому не удавалось оформить два автогола за один турнир, но Хани переписал историю. Сначала он отметился со знаком минус в матче первого тура группового этапа против Бельгии (1:1), а теперь повторил "достижение" в игре 1/16 финала с Австралией (1:1, 4:2 - по пенальти).

Таким образом защитник, который за 46 матчей в составе сборной Египта не забил ни одного гола, умудрился оформить два автогола за четыре встречи на ЧМ-2026.

В следующей игре, 7 июля, его команда будет соперничать со сборной Аргентины, где играет лучший бомбардир текущего мундиаля Лионель Месси (семь голов).

Канада - Марокко: прямая трансляция первого матча 1/8 финала ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!