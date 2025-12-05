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ЧМ-2026
Сегодня 12:10
 

Следующий соперник Месси установил уникальный антирекорд на ЧМ-2026

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Следующий соперник Месси установил уникальный антирекорд на ЧМ-2026 Сборная Египта на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/Bruno Zanotto/Thews2.com©

30-летний защитник сборной Египта Мохамед Хани стал автором уникального антирекорда на ЧМ-2026. На текущем турнире он уже два раза отметился автоголом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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30-летний защитник сборной Египта Мохамед Хани стал автором уникального антирекорда на ЧМ-2026. На текущем турнире он уже два раза отметился автоголом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Прежде ещё никогда никому не удавалось оформить два автогола за один турнир, но Хани переписал историю. Сначала он отметился со знаком минус в матче первого тура группового этапа против Бельгии (1:1), а теперь повторил "достижение" в игре 1/16 финала с Австралией (1:1, 4:2 - по пенальти).


Таким образом защитник, который за 46 матчей в составе сборной Египта не забил ни одного гола, умудрился оформить два автогола за четыре встречи на ЧМ-2026.

В следующей игре, 7 июля, его команда будет соперничать со сборной Аргентины, где играет лучший бомбардир текущего мундиаля Лионель Месси (семь голов).

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Франция
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