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ЧМ-2026
Сегодня 08:45
 

Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: кто с кем сыграет

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Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: кто с кем сыграет Криштиану Роналду. ©depositphotos.com/mrogowski_photography

На чемпионате мира-2026 по футболу завершилась стадия 1/16 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На чемпионате мира-2026 по футболу завершилась стадия 1/16 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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После победы сборной Колумбии над Ганой (1:0) определились все пары второго раунда плей-офф, 

В 1/8 финала ЧМ-2026 сыграют:

* Канада — Марокко (4 июля, 22:00 по казахстанскому времени)
* Мексика — Англия (5 июля, 23:00)
* Парагвай — Франция (5 июля, 02:00 )
* Бразилия — Норвегия (6 июля, 01:00)
* Португалия — Испания (7 июля, 00:00)
* США — Бельгия (7 июля, 05:00)
* Аргентина — Египет (7 июля, 21:00)
* Швейцария — Колумбия (8 июля, 01:00)


Самые интересные матчи

Наиболее громкой вывеской 1/8 финала станет противостояние Португалии и Испании, в котором друг другу будут противостоять Криштиану Роналду и Ламин Ямаль. Не менее интригующим выглядит и матч Аргентины во главе с Лионелем Месси против сборной Египта.

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