Сборные Испании и Португалии встретятся в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает Vesti.kz.

Матч станет одним из центральных событий второй стадии плей-офф. Главной интригой будет противостояние двух звезд разных поколений — 41-летнего капитана португальцев Криштиану Роналду и 18-летнего лидера испанской сборной Ламина Ямаля.

Как команды вышли в 1/8 финала

Испания уверенно вышла в 1/8 финала, разгромив в матче 1/16-й команду Австрии со счетом 3:0. Подопечные Луиса де ла Фуэнте без особых проблем оформили путевку в следующий раунд. После матча тренер назвал игру своих подопечных безупречной.

Португалии выход в число 16-ти сильнейших дался значительно тяжелее. Команда Роберто Мартинеса в упорной борьбе одолела Хорватию со счетом 2:1, по ходу матча ей пришлось отыгрываться, а Роналду в концовке матча, когда еще на табло была ничья 1:1, был заменен.

Битва двух поколений

Предстоящая встреча станет не только борьбой за выход в четвертьфинал, но и дуэлью двух футбольных эпох. С одной стороны - один из величайших игроков в истории Криштиану Роналду, с другой - Ламин Ямаль, которого уже называют главным молодым талантом мирового футбола.

"Конечно, сыграть против Криштиану Роналду было бы большой честью. Но сейчас я сосредоточен только на том, чтобы выиграть наш матч", - заявил Ямаль.

Когда смотреть матч

Матч 1/8 финала Португалия - Испания пройдет в Арлингтоне (США) по казахстанскому времени в ночь с 6 на 7 июля. Начало - в 00:00. Победитель сыграет в четвертьфинале с сильнейшим пары США - Бельгия.

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