Сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В матче 1/16-й команда Криштиану Роналду вырвала победу над Португалией.

Встреча прошла в Торонто (Канада) и завершилась со счетом 2:1.

Хорваты первыми вышли вперед - на 53-й минуте отличился Иван Перишич. Не прошло и десяти минут, как Роналду сравнял, но, несмотря на его возмущение, взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

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На 68-й минуте португальцы получили возможность забить пенальти. К точке подошел Роналду, который точно пробил и со второй попытки сделал 1:1.

На 81-й минуте хорваты снова забили, но гол Петара Сучича тоже не засчитали из-за положения "вне игры". После этого Роналду был заменен на Рубена Невеша.

В добавленное время на 94-й минуте Гонсалу Рамуш забил хорватам второй гол, который в итоге и стал победным для Португалии.

На 113-й минуте Хорватия сравняла, но это взятие ворот ей тоже отменили из-за офсайда.

В 1/8 финала команда Роналду сыграет с Испанией, которая ранее всухую обыграла Австрию.

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