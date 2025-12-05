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ЧМ-2026
Сегодня 10:28
 

Звезда сборной Хорватии установил рекорд всех времен на чемпионатах мира по футболу

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Звезда сборной Хорватии установил рекорд всех времен на чемпионатах мира по футболу ©instagram.com/hns_cff

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич вписал своё имя в историю национальной команды, отличившись в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич вписал своё имя в историю национальной команды, отличившись в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии, сообщают Vesti.kz.

На 53-й минуте встречи опытный хавбек эффектно обработал мяч у линии вратарской и точным ударом левой ногой отправил его в дальний нижний угол ворот.

Этот гол стал для Перишича седьмым в составе сборной Хорватии на чемпионатах мира. Благодаря этому он стал единоличным рекордсменом национальной команды по числу забитых мячей на мундиалях, превзойдя достижение легендарного Давора Шукера, который отметился шестью голами на чемпионате мира 1998 года.

Примечательно, что Перишич забивал на каждом из четырёх мировых первенств, в которых принимал участие: дважды на ЧМ-2014, три раза на ЧМ-2018, один мяч на ЧМ-2022 и теперь отличился на турнире 2026 года.

Тройку лучших бомбардиров сборной Хорватии в истории чемпионатов мира замыкает Марио Манджукич, на счету которого пять забитых мячей.

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