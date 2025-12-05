Модрич высказался о VAR после игры с Роналду на ЧМ-2026

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал работу системы VAR после поражения от Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026, передают Vesti.kz.

Хорваты вели в счете до середины второго тайма, однако на 64-й минуте главный арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота команды за фол Николы Влашича на Ренату Вейге.

Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет, после чего Португалия сумела вырвать победу. Ещё три гола были отменены из-за зафиксированных положений вне игры.

После матча Модрич заявил, что его команда заслуживала большего, а ключевой эпизод встречи, по его мнению, был трактован неверно.

"Мы заслуживали гораздо большего. Некоторые моменты сложились не в нашу пользу. Я говорил об этом еще тогда, когда VAR только появился. Мне не нравится эта система. Со временем она действительно стала полезной в некоторых ситуациях, но, на мой взгляд, ее используют неправильно. Иногда складывается впечатление, что решения принимаются избирательно или даже зависят от статуса команды. VAR должен вмешиваться только тогда, когда судья допустил стопроцентную, даже двухсотпроцентную ошибку. Если эпизод спорный, если есть место для трактовки, то вмешиваться не нужно. Для меня это не пенальти. Футболисты боролись за позицию, оба толкались и оба упали. Влашич не тянул соперника и не совершал такого нарушения, за которое стоит назначать одиннадцатиметровый. Именно поэтому подобные решения меня раздражают. Они могут изменить судьбу матча, а вместе с ней – перечеркнуть огромный труд, жертвы и усилия, которые команда вкладывала ради этого турнира. Но мы не собираемся искать оправдания. Я горжусь тем, как играла наша команда, особенно во втором тайме. Это была именно та сборная Хорватии, которую знают, уважают и ценят во всем мире. Нам остается только двигаться дальше", – цитируют Модрича Jutarnji list.

Для сборной Хорватии поражение от Португалии стало концом пути на чемпионате мира-2026 – команда завершила выступление уже на стадии 1/16 финала.

Для сравнения, на предыдущих двух мундиалях хорваты добивались куда более серьезных результатов: в 2018 году они дошли до финала, а на чемпионате мира-2022 в Катаре завоевали бронзовые медали, уступив лишь в полуфинале.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, завоевавшая титул на турнире в Катаре в 2022 году.

Отметим, что в 1/8 финала команда Роналду сыграет с Испанией, которая ранее всухую обыграла Австрию.

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