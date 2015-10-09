Клуб Бундеслиги заинтересовался игроком сборной Узбекистана

Защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов может получить шанс продолжить карьеру в Германии, передают Vesti.kz.

По информации Kicker, интерес к 22-летнему футболисту проявляет менхенгладбахская "Боруссия". Немецкий клуб ищет усиление в центр обороны и рассматривает молодых игроков с потенциалом для дальнейшего роста.

Защитник сборной Узбекистана вошел в список футболистов, за которыми следит "Боруссия", поскольку подходит под этот профиль.

В национальной команде он получил шанс от Фабио Каннаваро после удачных выступлений в Суперлиге. На чемпионате мира защитник сначала вышел на замену в первом матче, а затем закрепился в основном составе.

Отметим, что Урозов является воспитанником ташкентского "Бунедкора". В 2023 году он перешел в турецкий "Эюпспор", позже оказался в аренде в самаркандском "Динамо", а в начале 2025 года подписал с узбекским клубом полноценный контракт как свободный агент.

Напомним, что Узбекистан занял последнее место в группе К и завершил выступление на чемпионате мира 2026, не сумев пробиться в плей-офф. Подопечные Фабио Каннаваро потерпели поражения во всех своих матчах - от Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

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