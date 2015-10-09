"Бавария" объявила о трансфере игрока сборной Германии за 50 миллионов

"Бавария" объявила о подписании долгосрочного контракта с защитником франкфуртского "Айнтрахта" Натаниэлем Брауном, передают Vesti.kz.

Мюнхенский клуб заключил с 23-летним игроком сборной Германии соглашение до 30 июня 2031 года. Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 50 миллионов евро.

Почему Браун выбрал Мюнхен

Ключевую роль в переходе сыграл главный тренер "Баварии" Венсан Компани. По словам самого футболиста, бельгийский специалист лично презентовал ему план развития и полностью убедил переехать в Мюнхен. Для самого Брауна, который родился в Баварии, этот трансфер стал исполнением детской мечты.

Универсал для Компани

Руководство "Баварии" отмечает невероятную скорость, динамичность и универсальность новичка. Спортивный директор Кристоф Фройнд подчеркнул, что Браун способен закрыть сразу несколько позиций на фланге - как в обороне, так и в полузащите. В Мюнхене видят в нем игрока, готового давать результат здесь и сейчас.

Статистика новичка

Натаниэль Браун ярко проявил себя в составе "Айнтрахта", за который успел провести 75 официальных матчей, забить 7 голов и отдать 13 ассистов. Также он закрепился в основной сборной Германии, отметившись дебютным голом на чемпионате мира-2026 в ворота Кюрасао (7:1).

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