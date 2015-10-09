Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Германия
Вчера 17:57
 

"Бавария" объявила о трансфере игрока сборной Германии за 50 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" объявила о трансфере игрока сборной Германии за 50 миллионов ©ФК "Бавария"

"Бавария" объявила о подписании долгосрочного контракта с защитником франкфуртского "Айнтрахта" Натаниэлем Брауном, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Бавария" объявила о подписании долгосрочного контракта с защитником франкфуртского "Айнтрахта" Натаниэлем Брауном, передают Vesti.kz.

Мюнхенский клуб заключил с 23-летним игроком сборной Германии соглашение до 30 июня 2031 года. Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 50 миллионов евро.

Почему Браун выбрал Мюнхен

Ключевую роль в переходе сыграл главный тренер "Баварии" Венсан Компани. По словам самого футболиста, бельгийский специалист лично презентовал ему план развития и полностью убедил переехать в Мюнхен. Для самого Брауна, который родился в Баварии, этот трансфер стал исполнением детской мечты.

Универсал для Компани

Руководство "Баварии" отмечает невероятную скорость, динамичность и универсальность новичка. Спортивный директор Кристоф Фройнд подчеркнул, что Браун способен закрыть сразу несколько позиций на фланге - как в обороне, так и в полузащите. В Мюнхене видят в нем игрока, готового давать результат здесь и сейчас.

Статистика новичка

Натаниэль Браун ярко проявил себя в составе "Айнтрахта", за который успел провести 75 официальных матчей, забить 7 голов и отдать 13 ассистов. Также он закрепился в основной сборной Германии, отметившись дебютным голом на чемпионате мира-2026 в ворота Кюрасао (7:1).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Канада
Канада
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Канада
Ничья
Марокко
Проголосовало 59 человек

Реклама

Живи спортом!