Тренер "Манчестер Сити" увел игрока прямо из-под носа у "Арсенала"

"Манчестер Сити" согласовал трансфер вингера "Лестера" Джереми Монга, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже уладили все детали перехода.

Детали сделки и срыв переговоров с "Арсеналом"

Сумма трансфера составит 10 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусных выплат. Примечательно, что до этого Монга вел длительные переговоры с "Арсеналом", однако лондонцы так и не смогли договориться о сделке.

🚨🔵 Jeremy Monga to Manchester City, here we go! Deal in place with Leicester City and player side.



Fee worth £10m package as #MCFC got deal done after long talks with Arsenal but no breakthrough.



Maresca, involved in process to sign Monga by presenting long term project. pic.twitter.com/klm7aRPcKp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Роль Марески в трансфере

Ключевым фактором в выборе "Манчестер Сити" стало личное участие главного тренера Энцо Марески. Специалист лично презентовал игроку долгосрочный проект развития в клубе, что окончательно убедило его принять предложение "горожан".

16-летний Монга является воспитанником "Лестера". В сезоне-2025/26 он провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста.

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