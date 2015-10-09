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Сборные
Вчера 18:36
 

Клопп получил предложение возглавить сборную Германии

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Клопп получил предложение возглавить сборную Германии ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

После ухода Юлиана Нагельсманна сборная Германии может получить одного из самых титулованных тренеров современности, передают Vesti.kz.

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После ухода Юлиана Нагельсманна сборная Германии может получить одного из самых титулованных тренеров современности, передают Vesti.kz.

Немецкий футбольный союз подтвердил, что предложил Юргену Клоппу возглавить национальную команду и уже начал с ним переговоры.

"Руководство Немецкого футбольного союза намерено провести переговоры с Юргеном Клоппом.

Ранее он уже дал понять, что в целом готов рассмотреть возможность возглавить национальную команду Германии", – заявили в федерации.

Если стороны сумеют договориться, для Клоппа это станет возвращением к полноценной тренерской работе после почти двухлетней паузы.

Отметим, что Клопп входит в число самых титулованных тренеров современного футбола. За свою карьеру немецкий специалист завоевал 13 крупных трофеев и добился впечатляющих успехов как с дортмундской "Боруссией", так и с "Ливерпулем".

Во главе английского клуба Клопп впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к чемпионству в Премьер-лиге, выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, два Кубка английской лиги и Суперкубок Англии.

Кроме того, под его руководством мерсисайдцы еще дважды выходили в финал Лиги чемпионов.

До работы в Англии Клопп возглавлял дортмундскую "Боруссию", с которой два раза подряд стал чемпионом Германии, завоевал Кубок страны, два Суперкубка Германии и вывел команду в финал Лиги чемпионов сезона-2012/13.

Летом 2024 года Клопп покинул "Ливерпуль", заявив, что хочет взять паузу в тренерской карьере. Позже он присоединился к корпорации Red Bull, где занял руководящую должность, отвечая за развитие футбольного направления.

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