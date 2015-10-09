Клопп получил предложение возглавить сборную Германии

После ухода Юлиана Нагельсманна сборная Германии может получить одного из самых титулованных тренеров современности, передают Vesti.kz.
Немецкий футбольный союз подтвердил, что предложил Юргену Клоппу возглавить национальную команду и уже начал с ним переговоры.
"Руководство Немецкого футбольного союза намерено провести переговоры с Юргеном Клоппом.
Ранее он уже дал понять, что в целом готов рассмотреть возможность возглавить национальную команду Германии", – заявили в федерации.
Если стороны сумеют договориться, для Клоппа это станет возвращением к полноценной тренерской работе после почти двухлетней паузы.
Отметим, что Клопп входит в число самых титулованных тренеров современного футбола. За свою карьеру немецкий специалист завоевал 13 крупных трофеев и добился впечатляющих успехов как с дортмундской "Боруссией", так и с "Ливерпулем".
Во главе английского клуба Клопп впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к чемпионству в Премьер-лиге, выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, два Кубка английской лиги и Суперкубок Англии.
Кроме того, под его руководством мерсисайдцы еще дважды выходили в финал Лиги чемпионов.
До работы в Англии Клопп возглавлял дортмундскую "Боруссию", с которой два раза подряд стал чемпионом Германии, завоевал Кубок страны, два Суперкубка Германии и вывел команду в финал Лиги чемпионов сезона-2012/13.
Летом 2024 года Клопп покинул "Ливерпуль", заявив, что хочет взять паузу в тренерской карьере. Позже он присоединился к корпорации Red Bull, где занял руководящую должность, отвечая за развитие футбольного направления.
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