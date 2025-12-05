Кто заменит Кумана? В Нидерландах назвали идеального кандидата после вылета с ЧМ-2026

После вылета сборной Нидерландов с чемпионата мира-2026 в стране продолжаются обсуждения кандидатуры нового главного тренера, передают Vesti.kz.

Одним из первых свое мнение высказал бывший полузащитник национальной команды Рафаэл ван дер Варт, который считает Арне Слота идеальным кандидатом на смену Роналду Куману.

По мнению ван дер Варта, назначение Слота стало бы не только самым простым, но и наиболее удачным решением для национальной команды.

"Слот сейчас свободен, поэтому это самый очевидный вариант. Но дело не только в этом – он один из лучших кандидатов. У него есть харизма, он прекрасно умеет общаться с игроками и окружающими. После работы в Англии его авторитет стал еще выше. Уже в своем первом сезоне с "Ливерпулем" он выиграл Премьер-лигу, а такой опыт говорит сам за себя", – цитируют Voetbal.

Ван дер Варт также подчеркнул, что стиль игры Слота идеально соответствует философии нидерландского футбола.

"Арне никогда не станет строить игру от обороны. Это просто не его подход. Он любит смелый, атакующий футбол и благодаря работе в Англии прекрасно понимает требования самого высокого уровня. Нидерланды всегда добивались успеха благодаря креативной и атакующей игре. Мы никогда не были футбольной сверхдержавой, но именно наш стиль позволял нам бороться с сильнейшими. Если делать ставку на оборонительный футбол, ничего хорошего из этого не выйдет", – заявил ван дер Варт.

Напомним, что сборная Нидерландов завершила выступление на мундиале уже в 1/16 финала, уступив Марокко. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы – 3:2. После этого Куман покинул пост главного тренера.

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