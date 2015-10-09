"Барселона" нашла нового форварда за 145 миллионов

"Барселона" продолжает поиски нового центрального нападающего и, похоже, рассматривает неожиданный вариант с форвардом "Ливерпуля" Александером Исаком, передают Vesti.kz.

По информации CaughtOffside, после ухода Роберта Левандовски каталонцы активно ищут нового лидера атаки. Одним из главных кандидатов считался Харри Кейн, однако его переход сейчас выглядит маловероятным – ожидается, что английский нападающий останется в "Баварии".

На этом фоне внимание "Барселоны" переключилось на Исака. Для 26-летнего шведа переход в Испанию может стать отличной возможностью перезапустить карьеру после неудачного дебютного сезона в составе "Ливерпуля".

После рекордного для британского футбола трансфера из "Ньюкасла" Исак пока не сумел оправдать ожидания. Из-за травм он провел всего 22 матча, в которых забил четыре мяча.

При этом в составе "Ньюкасла" нападающий был одним из лучших форвардов английской Премьер-лиги. За "сорок" он отличился 62 голами в 109 матчах и регулярно создавал серьезные проблемы обороне соперников.

В "Барселоне" Исак мог бы получить ключевую роль в атаке и стать новым лидером команды Ханса-Дитера Флика. Кроме того, смена английского чемпионата на испанский, по мнению источника, может положительно сказаться на физическом состоянии футболиста и помочь ему реже сталкиваться с травмами.

На данный момент речь идет лишь об интересе со стороны каталонцев. Тем не менее возможный переход Исака уже называют одной из самых неожиданных трансферных интриг нынешнего лета.

Что нужно знать о форварде?

Александер Исак стал игроком "Ливерпуля" 1 сентября 2025 года, перейдя из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов (145 миллионов евро). Эта сделка стала рекордной в истории английской Премьер-лиги. До переезда на "Энфилд" шведский нападающий на протяжении трех сезонов защищал цвета "Ньюкасла".

За время профессиональной карьеры Исак завоевал Кубок английской лиги в составе "Ньюкасла", Кубок Испании вместе с "Реал Сосьедадом" и Кубок Германии в составе дортмундской "Боруссии".

После перехода в "Ливерпуль" форвард также выступал за клуб в матчах английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

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