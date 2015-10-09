Игроки с опытом в сборной Испании и Ла Лиге: топ-5 иностранных новичков КПЛ этого лета

Летнее трансферное окно в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) трудно назвать громким и кричащим. Как таковых топ-трансферов не так уж и много, поэтому приход ряда легионеров остаётся незамеченным болельщиками. Корреспондент Vesti.kz выделил пять новых иностранных лиц в клубах премьер-лиги.

Сюда мы не включили тех, кто когда-то уже играл в КПЛ, а теперь вернулся в наш чемпионат. К примеру, Георгий Зария, Андрия Филипович, Шахбоз Умаров и другие. В этом списке исключительно те, кто приехал в КПЛ впервые в карьере и имеет более-менее интересный карьерный бэкграунд.

Столичные подписали нескольких новичков, одним из которых стал 28-летний крайний защитник из Ганы Кпозо. 28-летний футболист имеет за плечами опыт выступлений в составе сборной Ганы, а также более 30 игр в еврокубках, в том числе в основных турнирах Лиги Европы и Лиги конференций.

Несколько дней назад в интервью нашему изданию Кпозо дал понять, что намерен вернуться в сборную Ганы за счёт выступлений в составе "Жениса". Защитник перешёл бесплатно из чешского "Баника".

Новым форвардом алматинцев стал 30-летний испанец Гуаль, который перешёл на правах свободного агента из португальского "Риу Аве". Когда-то он играл за молодёжную сборную Испании вместе с Микелем Оярсабалем, Родри, Фабианом Руисом, Унаи Симоном и другими героями текущего состава красной фурии.

В начале карьеры он играл за молодёжную команду "Реал Мадрид" под руководством легендарного Рауля Гонсалеса, а его партнёрами были Родриго и Фран Гарсия - игроки основного состава мадридцев.

Также Гуаль играл в еврокубках. В 28 матчах отличился девятью голами. Несколько лет назад противостоял казахстанскому "Ордабасы" в квалификации в составе польской "Легии".

Жезказганцы усилили правый фланг обороны 29-летним испанцем Кармоной, который до этого несколько месяцев числился в клубе второй лиги Болгарии "Монтане". Для воспитанника "Севильи" Казахстан - пятая страна в карьере после Испании, Греции, Албании и Болгарии.

Он, как и Гуаль, вызывался в молодёжную сборную Испании. Причём он тоже успел поиграть с Родри, а ещё с Микелем Мерино, Дани Себальосом и даже будущим лидером сборной Марокко Браимом Диасом.

В 2016 году провёл две игры за основной состав "Севильи", один из них - в Ла Лиге. В августе того же года был запасным в матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (0:3), но на поле так и не вышел.

Один из самых статусных трансферов на вход осуществил "Актобе", который подписал 26-летнего опорника сборной Северной Македонии Атанасова. Последний год он играл за греческий клуб "АЕ Лариса".

В списке его клубов есть турецкий "Бурсаспор", хорватский "Хайдук", польские "Краковия" и "Пуща". На счету хавбека семь игр в еврокубках, в том числе две игры против "Тобола" за "Хайдук" в 2021 году.

С 2017 года начал вызываться в сборную Северной Македонии, на тот момент Яни было 17 лет. С начала этого года он принял участие в трёх встречах за национальную команду. Всего в 32 матчах за сборную забил три гола, в 2023 году он отметился дублем в ворота Италии (2:5).

Он уже отметился ассистом в составе красно-белых, чем помог команде обыграть "Астану" (2:0).

"Ордабасы" тоже усилился игроком с опытом игры за европейскую сборную - стан шымкентцев пополнил 34-летний нападающий Йонсен. С 2017 по 2019 годы провёл 16 матчей и забил пять голов за сборную Норвегии.

Йонсен играл за одну сборную с ещё совсем молодым Эрлингом Холанном и Мартином Эдегором. Сейчас он болеет за Норвегию на ЧМ-2026, находясь в Шымкенте, а ещё несколько лет назад играл в этой же команде с этими же игроками.

Бьорн перешёл в "Ордабасы" бесплатно из саудовской "Аль-Вахды", где отыграл всего пять месяцев. За свою карьеру он поиграл во многих чемпионатах, особенно результативен был в нидерландской Эредивизи (28 мячей в 69 встречах). В 16 еврокубковых матчах отметился шестью мячами.

Йонсен уже открыл счёт своим голам за "Ордабасы", принеся команде победу в игре с "Улытау" в КПЛ (1:0).

Посмотрим, как проявят себя новички текущего летнего трансферного окна, и какие ещё новобранцы приедут в КПЛ до конца периода регистрации футболистов.

Отметим, что трансферное окно в Казахстане будет открыто до 16 июля. Так что у команд есть ещё полмесяца.

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