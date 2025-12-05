Футболист из КПЛ готов вернуться в сборную-участницу плей-офф ЧМ-2026: подробности

Новичок "Жениса" и экс-игрок сборной Ганы Патрик Кпозо в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о выступлении соотечественников на ЧМ-2026 и перспективах вернуться в национальную команду через КПЛ.

Две недели назад 28-летний крайний защитник перебрался в стан столичных на правах свободного агента. В июне 2023-го и марте 2024-го он провёл два матча за сборную Ганы, после чего в команду не возвращался.

Вернуться в состав участника ЧМ через КПЛ реально

- Патрик, что думаешь о предстоящем матче сборной Ганы против Колумбии в 1/16 финала ЧМ-2026?

- Спасибо. Это будет тяжёлая игра, потому что Колумбия - хорошая, сильная команда. Так что посмотрим, как всё сложится.

- Раньше ты играл за сборную. Сейчас на левом фланге в команде Ганы как будто бы нет альтернативы: Гидеон Менса - номер один, а Абдул Рахман Баба вернулся в сборную, но не играет. Как бы ты оценил свои шансы вернуться в сборную путём выступлений в КПЛ?

- Да, я думаю, что я уже в каком-то смысле часть сборной, потому что они меня знают, и мы постоянно на связи. Так что, думаю, раз я сейчас играю... если они увидят, что я имею игровую практику, то вернусь в национальную команду.

- Десять лет назад из КПЛ уже вызывали игрока сборной Ганы - Патрика Твумаси из "Астаны". Значит ли это, что в национальной команде знают о нашем чемпионате?

- Да, я его (Твумаси) знаю. Думаю, представители сборной знают о казахстанском чемпионате.

Отметим, что сборная Ганы вышла в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места в группе L, набрав четыре очка в играх с Панамой (1:0), Англией (0:0) и Хорватией (1:2).

В субботу, 4 июля, в 06:30 по казахстанскому времени Гана сыграет с Колумбией за выход в 1/8 финала турнира. Встреча пройдёт в Канзас-Сити (США).

Добавим, что Кпозо за свою карьеру играл в чемпионатах Ганы, Швеции, Норвегии и Молдовы. Последние три года перед трансфером в "Женис" он провёл в составе чешского "Баника".

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