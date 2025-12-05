Экс-игрок "Ювентуса" из КПЛ дал смелый прогноз на матч Португалия - Хорватия на ЧМ-2026

Форвард "Жениса" и экс-игрок юношеской сборной Хорватии Андрия Филипович в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о матче 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Хорватии.

В 2015 году Филипович провёл три игры за юношескую сборную Хорватии до 19 лет, но до главной команды так и не дошёл. Рано утром в пятницу, 3 июля, он будет поддерживать шашечных по телевизору в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии, игра стартует в 04:00 по казахстанскому времени. Она пройдёт в Торонто (Канада).

Преимущество Хорватии и мысли об уходе Модрича





- Конечно, Португалия сильна. Но мы все видели, как играла Хорватия на чемпионатах мира в России и Катаре. Так что я думаю, что это будет хорошая игра, но Хорватия одержит победу.

- Нет ощущения, что Златко Далич столкнулся с кризисом из-за смены поколений. Как будто среди молодых игроков нет тех, кто сможет занять роль Луки Модрича или Ивана Перишича?

- Нет, я не думаю об этом. Моё мнение заключается в том, что тренер знает, что делает, знает, как использовать молодых игроков в одном коллективе с ветеранами. Здесь я не вижу никакой проблемы. Так бывает в каждой сборной. Я думаю, что даже если наши ветераны уйдут из сборной, то команда останется сильной.

- Конечно, я верю. Там есть Батурина, Сучич, Пашалич - много игроков есть. Так что я думаю, что и они будут сильным поколением.

- Поддерживаешь ли связь с кем-то из текущего состава, кто сейчас на ЧМ?

- Нет.

Отметим, что 29-летний Филипович известен тем, что в первой половине 2015 года играл на правах аренды за юношескую команду. Также он выступал в чемпионатах Хорватии, Словении, Нидерландов, Албании, Венгрии, Узбекистана, Таиланда и Ирака.

В 2022 году он забил 15 голов в 29 матчах за "Атырау", став открытием чемпионата, а в 2023-м выбил 5+4 в 29 играх за "Актобе" во всех турнирах.

В середине июня он вернулся в Казахстан спустя два с половиной года, подписав контракт с "Женисом". За новую команду провёл три встречи, но результативными действиями пока не отметился.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!