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ЧМ-2026
Сегодня 13:44
 

Экс-игрок "Ювентуса" из КПЛ дал смелый прогноз на матч Португалия - Хорватия на ЧМ-2026

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Экс-игрок "Ювентуса" из КПЛ дал смелый прогноз на матч Португалия - Хорватия на ЧМ-2026 Криштиану Роналду. Фото: Depositphotos/thenews2.com©

Форвард "Жениса" и экс-игрок юношеской сборной Хорватии Андрия Филипович в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о матче 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Хорватии.

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Форвард "Жениса" и экс-игрок юношеской сборной Хорватии Андрия Филипович в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о матче 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Хорватии.

В 2015 году Филипович провёл три игры за юношескую сборную Хорватии до 19 лет, но до главной команды так и не дошёл. Рано утром в пятницу, 3 июля, он будет поддерживать шашечных по телевизору в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии, игра стартует в 04:00 по казахстанскому времени. Она пройдёт в Торонто (Канада).


Преимущество Хорватии и мысли об уходе Модрича

- Конечно, Португалия сильна. Но мы все видели, как играла Хорватия на чемпионатах мира в России и Катаре. Так что я думаю, что это будет хорошая игра, но Хорватия одержит победу.

- Нет ощущения, что Златко Далич столкнулся с кризисом из-за смены поколений. Как будто среди молодых игроков нет тех, кто сможет занять роль Луки Модрича или Ивана Перишича?

- Нет, я не думаю об этом. Моё мнение заключается в том, что тренер знает, что делает, знает, как использовать молодых игроков в одном коллективе с ветеранами. Здесь я не вижу никакой проблемы. Так бывает в каждой сборной. Я думаю, что даже если наши ветераны уйдут из сборной, то команда останется сильной.


- То есть, ты веришь в сборную своей страны?

- Конечно, я верю. Там есть Батурина, Сучич, Пашалич - много игроков есть. Так что я думаю, что и они будут сильным поколением.

- Поддерживаешь ли связь с кем-то из текущего состава, кто сейчас на ЧМ?

- Нет.


Отметим, что 29-летний Филипович известен тем, что в первой половине 2015 года играл на правах аренды за юношескую команду "Ювентуса". Также он выступал в чемпионатах Хорватии, Словении, Нидерландов, Албании, Венгрии, Узбекистана, Таиланда и Ирака.

В 2022 году он забил 15 голов в 29 матчах за "Атырау", став открытием чемпионата, а в 2023-м выбил 5+4 в 29 играх за "Актобе" во всех турнирах.

В середине июня он вернулся в Казахстан спустя два с половиной года, подписав контракт с "Женисом". За новую команду провёл три встречи, но результативными действиями пока не отметился.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
2 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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