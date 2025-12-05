20-летний талант вошел в историю чемпионатов мира

Сборная Швейцарии обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Встреча в Ванкувере завершилась со счётом 2:0. Голы забили Брель Эмболо (10-я минута) и Дан Ндой (46-я).

При этом Йохан Манзамби отметился ассистом на Эмболо.

По данным Opta Sports, Манзамби - самый молодой игрок за время сбора статистики (1966) с пятью результативными действиями на одном ЧМ. Швейцарцу 20 лет и 261 день, он уже оформил 3+2 на этом турнире.

В 1/8 финала Швейцария сыграет с победителем матча 1/16 финала Колумбия - Гана, намеченного на 4 июля.

Где и во сколько смотреть матч Колумбия - Гана в плей-офф ЧМ-2026

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