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ЧМ-2026
Вчера 18:56
 

20-летний талант вошел в историю чемпионатов мира

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20-летний талант вошел в историю чемпионатов мира ©instagram.com/suisseteam

Сборная Швейцарии обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz

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Сборная Швейцарии обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, проходящего в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz

Встреча в Ванкувере завершилась со счётом 2:0. Голы забили Брель Эмболо (10-я минута) и Дан Ндой (46-я).

При этом Йохан Манзамби отметился ассистом на Эмболо.

По данным Opta Sports, Манзамби - самый молодой игрок за время сбора статистики (1966) с пятью результативными действиями на одном ЧМ. Швейцарцу 20 лет и 261 день, он уже оформил 3+2 на этом турнире.

В 1/8 финала Швейцария сыграет с победителем матча 1/16 финала Колумбия - Гана, намеченного на 4 июля.

Где и во сколько смотреть матч Колумбия - Гана в плей-офф ЧМ-2026

 

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Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 06:30   •   закончен
Колумбия
Колумбия
1:0
Гана
Гана
Кто победит в основное время?
Колумбия

76%

Ничья

11%

Гана

13%

Проголосовало 116 человек

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