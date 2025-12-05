Где и во сколько смотреть матч Колумбия - Гана в плей-офф ЧМ-2026

4 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Колумбии и Ганы, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Канзас-Сити и начнется в 06:30 по времени Астаны. Главным рефери назначен Клеман Тюрпен из Франции. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Колумбия прошла групповой этап без поражений и с первого места вышла в плей-офф, обыграв Узбекистан (3:1), ДР Конго (1:0) и сыграв вничью с Португалией (0:0).

Гана в своем квартете стала только третьей, победив Панаму (1:0), поделив очки с Англией (0:0) и уступив Хорватии (1:2).

На данный момент известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026:

• Канада - Марокко;

• Парагвай - Франция;

• Бразилия - Норвегия;

• Мексика - Англия;

• Португалия - Испания;

• США - Бельгия.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!