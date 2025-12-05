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ЧМ-2026
Вчера 18:16
 

Где и во сколько смотреть матч Колумбия - Гана в плей-офф ЧМ-2026

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Где и во сколько смотреть матч Колумбия - Гана в плей-офф ЧМ-2026 ©instagram.com/fcfseleccioncol

4 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Колумбии и Ганы, передают Vesti.kz.

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4 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Колумбии и Ганы, передают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Канзас-Сити и начнется в 06:30 по времени Астаны. Главным рефери назначен Клеман Тюрпен из Франции. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Колумбия прошла групповой этап без поражений и с первого места вышла в плей-офф, обыграв Узбекистан (3:1), ДР Конго (1:0) и сыграв вничью с Португалией (0:0).

Гана в своем квартете стала только третьей, победив Панаму (1:0), поделив очки с Англией (0:0) и уступив Хорватии (1:2).

На данный момент известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026:

• Канада - Марокко;
• Парагвай - Франция;
• Бразилия - Норвегия;
• Мексика - Англия;
• Португалия - Испания;
• США - Бельгия.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Канзас-Сити   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 06:30   •   закончен
Колумбия
Колумбия
1:0
Гана
Гана
Кто победит в основное время?
Колумбия

76%

Ничья

11%

Гана

13%

Проголосовало 116 человек

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