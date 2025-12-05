Сборная Испании стала участником 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, уверенно обыграв команду Австрии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 1/16 финала прошел в Инглвуде (Лос-Анджелес, США) и завершился со счетом 3:0.

Команда Луиса де ла Фуэнте открыла счет на 36-й минуте. После передачи Марка Кукурельи отличился Микель Оярсабаль.

Во втором тайме испанцы закрепили преимущество. На 66-й минуте Педро Порро точным ударом удвоил преимущество своей команды, а результативную передачу записал на свой счет Алехандро Баэна.

На 89-й минуте Оярсабаль оформил дубль, ему снова ассистировал Кукурелья.

За выход в четвертьфинал Испания сыграет с победителем пары Португалия - Хорватия.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!