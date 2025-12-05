Лидер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал возможную встречу с Криштиану Роналду после выхода своей команды в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Следующего соперника испанцев определит матч между Португалией и Хорватией. 18-летний футболист заявил, что не придает этому большого значения, так как все мысли связаны только со следующей победы своей команды.

"Мне, честно говоря, всё равно, кто это будет - Хорватия или Португалия. Конечно, сыграть против Криштиану Роналду было бы большой честью. Но сейчас я сосредоточен только на том, чтобы выиграть наш матч. Мне без разницы, кто из этих двух команд пройдет дальше", - заявил Ямаль в интервью DAZN.

Напомним, что Испания прошла в 1/8 финала, всухую обыграв Австрию. Ямаль вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте. Голевыми действиями в матче нападающий не отметился.

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