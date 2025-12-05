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ЧМ-2026
Сегодня 05:23
 

Луис де ла Фуэнте назвал безупречной игру сборной Испании на ЧМ-2026

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Луис де ла Фуэнте назвал безупречной игру сборной Испании на ЧМ-2026 Сборная Испании на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/actionsports©

Главный тренер сборной Испании по футболу прокомментировал победу над Австрией в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz

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Главный тренер сборной Испании по футболу прокомментировал победу над Австрией в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz

Луис де ла Фуэнте отметил, что его подопечные провели невероятный матч, а соперники становятся все более требовательными.

Напомним, что Испания вышла в 1/8 финала, обыграв Австрию со счетом 3:0. Дубль оформил Микель Оярсабаль, еще один гол на счету Педро Порро. Вратарь сборной Испании Унай Симон стал автором нового рекорда чемпионатов мира по продолжительности "сухой" серии.

"Сильные команды проявляют себя, когда это необходимо… Думаю, сегодня мы увидели отличную игру. Я рад, потому что во всех аспектах мы были практически безупречны, но нам нужно продолжать совершенствоваться. Теперь каждый матч будет очень сложным. В 1/16 финала соперники стали еще более требовательными… Всегда есть куда расти, и, кроме того, именно этого требует эта команда. Эти игроки всегда хотят большего. [Оярсабаль] показал свой футбольный потенциал, и остальные его товарищи по команде сделали то же самое. Они провели невероятный матч", - цитирует Луиса де ла Фуэнте сайт ФИФА.

За путевку в четвертьфинал Испания сыграет с победителем пары Португалия - Хорватия. 

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